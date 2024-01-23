Необычный учебный Volkswagen Beetle с двумя рулями

Carakoom

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Этот Volkswagen Beetle впечатляет сам по себе: хорошо сохранившийся оригинал, который был бережно отреставрирован.

Но вау-эффект наступает в тот момент, когда вы открываете дверь... такое нечасто увидишь! Но об этом чуть позже.

Автомобиль находился без движения с 1983 года и находился в поле зрения нынешнего владельца более десяти лет, пока первоначальный владелец не скончался.

Carakoom

Автомобиль был полностью отреставрирован, включая замену тормозов, ремонт оригинального 30-сильного оппозитного двигателя и кузовной ремонт с новой покраской.

И всё же внимание в первую очередь привлекает его салон, в котором вы найдёте сразу два рулевых колеса.

Второе рулевое колесо появилось тут не для того, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать на дорогах с правосторонним и левосторонним движением. Всё намного проще: перед нами учебный автомобиль.

Carakoom

На дверях мы можем увидеть логотипы AAA Driver Education — распространённой в 1950-е годы американской автошколе. Причём наклейки сделаны так искусно, что кажется, будто местами они ободрались от времени.

Есть и другие интересные элементы. Например, сдвоенное салонное зеркало заднего вида, красные зоны с цифрами 10 и 2 на рулевом колесе (чтобы студент знал, как правильно держать руль) и надпись «Safety First» вокруг кнопки звукового сигнала.

В мае 2021 года его выставили на продажу на аукционе RM Sotheby\'s. В итоге его купили за 38 500 долларов США или 3,4 миллиона рублей.

Carakoom