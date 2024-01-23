Краткий обзор нового кроссовера Jetour X70

На вторичном рынке остается большой спрос на автомобили до двух миллионов рублей. Один из вариантов покупки за эту сумму через параллельный импорт – Jetour X70.

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Эксперт и ведущий ютуб-канала «Советы автоподборщика» Игорь Шагапов рассказал о технических характеристиках и недостатках китайского автомобиля. Советует ли специалист покупать «китайца», расскажем в статье.

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Конкуренты «Джетур»

Сейчас в районе двух миллионов можно без проблем купить «Ладу Весту», автомобили китайских брендов Geely и Chery, а также их суббрендов – Omoda или Jetour. Пока на вторичном рынке их найти проблематично, но в ближайшее время они там появятся.

Jetour X70 пока можно приобрести через параллельный импорт, а вот Jetour X90 в России уже есть. По данным сервиса «Автокод Поиск», на российском рынке автомобилей в кузове Х90 продается немного – 39 единиц.

Цены на эту модель начинаются от 1,5 млн и заканчиваются 3,7 млн рублей.

Дизайн «Джетур Х70»

Конкурентов в дизайне у «Джетура» немного. Внешне автомобиль выглядит эффектно: крупный внедорожник на двадцатых колесах и приятных дисках. С выбором цвета проблем тоже не будет – его модельный ряд представлен в разных оттенках, есть практически вся палитра.

«Джетур» привлекает взгляд, но только издалека: как только вы приблизитесь к нему, увидите все огрехи и дефекты в изготовлении разных деталей – от работы фар до зазоров на кузове.

Кузов «Джетур Х70»

ЛКП у автомобиля очень тонкое. Можно говорить про «экологически чистое надежное производство, где используется минимум материалов, но это не так. Чаще всего эти автомобили, как корейские или японские, будут быстро царапаться.

Антикоррозийную обработку провести придется – неизвестно, сколько автомобиль проживет. Гнить, как первые Chery Amulet, он не будет, поэтому лет на 5-7 его точно хватит.

Если вы попали в ДТП или «покоцали» какой-то элемент, помните, что заказать детали почти нереально. Китайцы очень быстро меняют свой модельный ряд – например, сегодняшний «Джетур X70» через два года может быть абсолютно другим, его элементы не будут подходить к автомобилю двухлетней давности. Поэтому на разборе вы вряд ли найдете кузовные элементы – это большая проблема для владельцев этой модели.

Главные советы по поддержанию приемлемого состояния кузова:

не попадать в ДТП;парковаться очень аккуратно;не ездить по бездорожью.

Также по возможности сделать страхование каско – так вы продлите срок жизни кузова авто.

Как светят фары «Джетура»

Китайские производители не перестают радовать и удивлять автолюбителей новой оптикой. На всех автомобилях она у них отличается: есть галогеновая, есть диодная.

На «Джетуре X70» в «бедной» комплектации установлен обычный галоген. Если к сумме покупки добавить 200-300 тысяч, можно приобрести автомобиль в более дорогом «оснащении» с адаптивным светом.

Оптическая система «Джетура» работает коряво, но для городской езды ее будет вполне хватать.

Двигатель и коробка «Джетур»

Под капотом автомобиля находится 1,5-литровый турбодвигатель с цепным приводом, также модели доступны с двигателями на 1,6 и на 2,0 л. Пока нареканий на полуторалитровый мотор нет, но с мощностью 150 л. с. долго он не проходит – ориентировочно его хватит на 150-200 тыс. км, дальше будет необходим капитальный ремонт.

Под капотом остается много пустого места, где вообще ничего нет: это сделано с расчетом на то, что будет устанавливаться мотор большего объема. При этом нет никаких пыльников, защит и прочее. В российских условиях с грязными дорогами все подкапотное пространство будет залито грязью, поэтому желательно сделать защиту самостоятельно.

Коробка у «Джетура» восьмиступенчатая, «робот» или автомат. По ней нареканий не возникает, но с настройкой есть большие проблемы, которые обнаруживаются на ходу автомобиля. Речь об этом пойдет ниже.

Динамика 1,5-литрового двигателя «Джетура»

При работе двигатель «тянет» на низах, на верхах начинает сдуваться. Возможно, это происходит из-за настройки коробки, потому что она подрывает очень резко: если устроите тест-драйв, ощутите дикую динамику. Потом мотор «сдувается» и после 3-3,5 тысяч ведет себя как обычная «полторашка».

Городскую скорость автомобиль набирает легко, для трассы его тоже должно хватать, если не едете с полной загрузкой.

Коробка переключается адекватно, не дергается, к ее алгоритму работы претензий нет. Но машина не держит и не пытается «стартануть» при отжатой педали тормоза. На малейшей горке и уклоне она с трудом держит автомобиль.

Безопасность «Джетур»

Китайский автомобиль рассчитан на семь мест, поэтому чаще всего его приобретают для семьи. Если Jetour рассматривать как семейную машину, к безопасности появляются вопросы. Европейские или американские краш-тесты она не проходила, а китайским проверкам доверять можно с трудом.

В нынешней ситуации «Джетур» покупают на свой страх и риск – никаких трубчатых усилений в дверях нет, и непонятно, что станет с авто после аварии. Поэтому по надежности лучше отдать предпочтение «корейцам» или даже производителю «АвтоВАЗ», потому что эти автомобили проходили краш-тесты.

Салон и багажник«Джетур»

Почти во всех комплектациях у «Джетур» есть электропривод багажника. Открыть его очень просто, что важно для автомобиля, который рассчитан на 7 мест.

За состоянием пластика и обшивкой в багажнике придется следить – они сделаны не из самых качественных материалов, с грубыми стыками и швами. Уплотнитель, скорее всего, порвется через какое-то время, и вам придется «обшивать» все заново.

Внутри авто есть третий ряд сидений, но использовать его по назначению будет затруднительно. Он удобен для детей – места там мало. У второго ряда сидений таких проблем нет – пространства там много, сидеть можно комфортно, даже с подлокотником.

На сидениях установлена ярко выраженная боковая поддержка, которая хорошо удерживает пассажиров и водителя, но людям с лишним весом она может показаться некомфортной.

Сборка в салоне тоже не отличается хорошим качеством, как и в багажнике. Швы на сиденьях сделаны плохо и выглядят хуже, чем в «Ладе Веста». Пластик местами мягкий и воздушный – при деформациях он будет вырываться кусками. Пластиковые детали в месте стыков обработаны неаккуратно, на них много зазоров и неровностей, порой достаточно острых.

Приборная панель удобная, на ней расположены два экрана – спереди и сбоку. При желании ее можно даже поменять. В плане управления и эргономики тоже все удобно, кроме регулировки зеркал – она вынесена вниз, на общий блок со стеклоподъемниками.

Достоинство в оснащении «Джетура» есть. Оно состоит в том, что даже в базовой комплектации есть камеры на 360, но их изображение нечеткое. Даже на коротких расстояниях тяжело различить номер стоящей перед камерой машины.

Подвеска и плавность хода

При движении авто подвеска ведет себя мягко – лучше, чем у корейских машин. Спереди установлен «Макферсон» – все сделано из таких маленьких деталей, что снизу «Джетур» выглядит как обычный маленький легковой автомобиль. Сзади установлена независимая подвеска, поэтому с управляемостью проблем нет.

Автомобиль оснащен двадцатыми шинами, что для бюджетного кроссовера очень затратно. И если цены на летнюю резину чуть меньше, то зимняя обойдется «в копеечку» – бюджетный вариант покрышек будет стоить около 60 тысяч.

Проблемы «Джетура»: шумоизоляция, кузов, тормоза

Как и любому бюджетному автомобилю, «Джетуру» не хватает шумоизоляции. Аэродинамических шумов на скорости до 90 км/ч не слышно, но если поехать быстрее, они будут. В арках слышны звуки, но не так сильно, как, например, в Volkswagen Polo.

Поскольку этот автомобиль ввозится через параллельный импорт, он не проходит предпродажную подготовку дилера. Поэтому у машины могут быть не доработаны какие-то функции. Например, если отойти от автомобиля с ключами, он может сразу закрыться и засигналить. Этот недостаток может решиться перепрошивкой.

Также к проблемам «Джетура» относится, как уже говорилось выше, отсутствие защиты в кузовных элементах. Непонятно, что будет с авто и с вами при ДТП, потому что он еще и не проходил никакие международные краш-тесты.

Китайскому автомобилю не хватает не только дополнительных элементов кузова, но и силы тормозов. Достаточно несколько раз притормозить в пол на хорошей скорости, и тормозная система перегревается. Поэтому нужно учитывать этот нюанс при активной езде.

Стоит ли покупать «Джетур»

Китайские автомобили нужно покупать с опаской, в том числе и «Джетур». На гарантию его поставить вряд ли удастся, если он ввезен через «серый» импорт – это можно сделать только через судебные дела с кучей нервов и денег.

Что будет с «Джетуром» через 3-5 лет, сказать сложно. Неизвестно, закрепится ли бренд в России, будут ли его покупать, надолго ли хватит работы двигателя, появится ли возможность заказывать запчасти, которые быстро износятся.

Иначе говоря, «Джетур» – это конфета в красивой обертке, внутри которой может лежать просроченный продукт. В нынешних условиях при выборе авто лучше остановиться на тех брендах, которые хоть как-то представлены в России и существуют здесь какое-то время. Уже понятно, как их обслуживать и какие проблемы они могут в себе таить.

Материал подготовила Анна Никулина