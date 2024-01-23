Как определить, на каких шинах можно ездить зимой

Пункт 5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не разрешает начинать движение, если на машине не установлены зимние шины в зимний период (с декабря по февраль включительно).



Это касается всех легковушек, кроссоверов, минивэнов (транспортные средства категорий M1) и легких коммерческих автомобилей (N1), имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.



При этом пункт 5.5 указанного Перечня относит к зимним шинам в том числе промаркированные знаком «M+S».