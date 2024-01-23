Подержанные машины подорожали на треть в 2023 году

В 2023 году машины на «вторичке» стали дороже почти на треть, выяснили аналитики «Авто.ру Бизнес», изучив объявления. В январе минувшего года автомобиль с пробегом стоил в среднем 1 206 000 рублей, а в декабре — уже 1 571 000. При этом более заметным подорожание оказалось у частных лиц. На первом месте по спросу и скорости продажи оказалась Lada Granta, а за ней последовали корейские Hyundai Solaris и Kia Rio.

«Частники» за прошлый год повысили цены на 32 процента со средних 1 070 000 до 1 415 000 рублей. У дилеров подорожание меньше: с 1 709 000 до 2 091 000 рублей, или на 22 процента.

Число самих объявлений тоже выросло. К сентябрю их стало на 11 процентов больше, чем в начале года, но уровня 2022 года рынок так и не достиг.

Быстрее всех продавалась Lada Granta, которая стоила в декабре в среднем 574 тысячи рублей. Новых хозяев Гранты находили за 28 дней. Вторым стал Hyundai Solaris с ценой 1 092 000 рублей, третьим — Kia Rio за 1 115 000 рублей. Далее расположились Volkswagen Polo (1 094 000 рублей) и Lada Vesta (1 018 000 рублей).

В среднем классе первенство — у Toyota Camry, которую продавали в среднем за 2 541 000 рублей. За ней идут Skoda Octavia (1 377 000 рублей), Kia Sportage (2 022 000 рублей), Ford Focus (1 044 000 рублей) и Volkswagen Tiguan 2 356 000 рублей.

Среди премиальных автомобилей наибольшим спросом пользовались BMW 5-Series (3 559 000 рублей), Mercedes-Benz E-Класса (3 290 000 рублей) и BMW 3-Series (2 787 000 рублей), а также BMW X5 (5 894 000 рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (4 259 000 рублей).