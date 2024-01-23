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Подержанные машины подорожали на треть в 2023 году

Подержанные машины подорожали на треть в 2023 году
© Motor.ru

В 2023 году машины на «вторичке» стали дороже почти на треть, выяснили аналитики «Авто.ру Бизнес», изучив объявления. В январе минувшего года автомобиль с пробегом стоил в среднем 1 206 000 рублей, а в декабре — уже 1 571 000. При этом более заметным подорожание оказалось у частных лиц. На первом месте по спросу и скорости продажи оказалась Lada Granta, а за ней последовали корейские Hyundai Solaris и Kia Rio.

«Частники» за прошлый год повысили цены на 32 процента со средних 1 070 000 до 1 415 000 рублей. У дилеров подорожание меньше: с 1 709 000 до 2 091 000 рублей, или на 22 процента.

Число самих объявлений тоже выросло. К сентябрю их стало на 11 процентов больше, чем в начале года, но уровня 2022 года рынок так и не достиг.

Быстрее всех продавалась Lada Granta, которая стоила в декабре в среднем 574 тысячи рублей. Новых хозяев Гранты находили за 28 дней. Вторым стал Hyundai Solaris с ценой 1 092 000 рублей, третьим — Kia Rio за 1 115 000 рублей. Далее расположились Volkswagen Polo (1 094 000 рублей) и Lada Vesta (1 018 000 рублей).

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В среднем классе первенство — у Toyota Camry, которую продавали в среднем за 2 541 000 рублей. За ней идут Skoda Octavia (1 377 000 рублей), Kia Sportage (2 022 000 рублей), Ford Focus (1 044 000 рублей) и Volkswagen Tiguan 2 356 000 рублей.

Среди премиальных автомобилей наибольшим спросом пользовались BMW 5-Series (3 559 000 рублей), Mercedes-Benz E-Класса (3 290 000 рублей) и BMW 3-Series (2 787 000 рублей), а также BMW X5 (5 894 000 рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (4 259 000 рублей).

Что касается новых автомобилей, то на них в 2023 году была потрачена рекордная сумма — 3,13 триллиона рублей. Только за декабрь на них ушло 385 миллиарда, что тоже стало максимумом за всю историю наблюдений.

Лучшие «капсулы времени» 2023 года

Автоэксперт
Mercedes-Benz E-Класс
Lada Granta
Toyota Camry
Skoda Octavia
BMW X5
Volkswagen Tiguan
Kia Sportage
Lada Vesta
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Ford Focus
Volkswagen Polo
Kia Rio
Hyundai Solaris
Skoda
Hyundai
Kia
Toyota
BMW
Volkswagen
Mercedes-Benz
Lada
Hyundai