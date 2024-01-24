Модель BMW M3 E30 никогда не продавалась в Южной Африке, региональное подразделение компании выпускало модели 325iS и 333i. Мастера Big Boss Auto из ЮАР в течении двух лет реализовывали проект ручной сборки реплики М3. В ней используется двигатель M20 от модели 325 1986 года, 2,5-литровая рядная шестерка с естественной тягой и мощностью 121 лошадиная сила.

Замысел состоял в том, чтобы имитировать внешний вид M3, а не его характеристики, так что это скорее всего, продукт сборки представляет собой дорожный автомобиль, а не хардкорный спортивный седан.

Это не просто обычный 3er с обвесом в стиле M3, поскольку автомобиль подвергся и другим изменениям. Мастера укомплектовали реплику подвеской с койловерами. Передние сидения Recaro были заимствованы у первого поколения 3 Series (E21).

Остальные комплектующие - от датчиков до рычага пятиступенчатой механической коробки передач - практически каждая мелочь, является данью уважения настоящему M3. Кроме того, у автомобиля есть электрические стеклоподъемники и соответствующие эпохе колесные диски BBS, которые прекрасно дополняют арки.