Реплика BMW M3 E30
Модель BMW M3 E30 никогда не продавалась в Южной Африке, региональное подразделение компании выпускало модели 325iS и 333i. Мастера Big Boss Auto из ЮАР в течении двух лет реализовывали проект ручной сборки реплики М3. В ней используется двигатель M20 от модели 325 1986 года, 2,5-литровая рядная шестерка с естественной тягой и мощностью 121 лошадиная сила.
Замысел состоял в том, чтобы имитировать внешний вид M3, а не его характеристики, так что это скорее всего, продукт сборки представляет собой дорожный автомобиль, а не хардкорный спортивный седан.
Это не просто обычный 3er с обвесом в стиле M3, поскольку автомобиль подвергся и другим изменениям. Мастера укомплектовали реплику подвеской с койловерами. Передние сидения Recaro были заимствованы у первого поколения 3 Series (E21).
Остальные комплектующие - от датчиков до рычага пятиступенчатой механической коробки передач - практически каждая мелочь, является данью уважения настоящему M3. Кроме того, у автомобиля есть электрические стеклоподъемники и соответствующие эпохе колесные диски BBS, которые прекрасно дополняют арки.
Представленный проектный автомобиль E30 еще находится в процессе доработки. Эта реплика M3 E30 была выставлена на продажу, но только на время, позже владелец передумал, так как пока не хочет расставаться со своим любимым проектом. Источник: Cars.co.za / YouTube