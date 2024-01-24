Обзор одного из самых некрасивых автомобилей в истории: FIAT Multipla

Он был лучшим в классе по удобству и практичности. Он бежал впереди своего времени по дизайну. Но мир не понял его, как первоклашки не понимают шедевров Дали и Бергмана. Вопрос в другом — такой ли уж великий неудачник FIAT Multipla? Сегодня в рубрике [«Могли но не сумели»](https://motor.ru/selector/new-cars-from-china-01-2024.htm) автомобиль, о котором всё еще стоит спорить.

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Кто такой?

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Вы точно его знаете. Второе поколение компактвэна FIAT Multipla, представленное в 1998 году, регулярно возглавляет самопровозглашенные хит-парады «Самых страшных автомобилей в истории». Чаще, конечно, «Мультипла» уступает не самую завидную первую строчку южнокорейскому минивэну SsangYong Rodius.

На пьедестале автомобилей-гуинпленов их отделяет одна лишь позиция, но разница между двумя моделями бесконечна. Пожалуй, Rodius действительно невообразимое нечто, рожденное сном разума (надеюсь, админы фан-клуба минивэна SsangYong нас не читают). Но Multipla — это совсем другая история. Возможно, это самый недооцененный автомобиль рубежа веков и один из самых недооцененных за всю историю.

Там, где одни видят только некрасивое личико и бодипозитивную фигуру, скрывается гениальная по компоновке, непревзойденная по удобству и по-настоящему эстетская по исполнению инкарнация идеального компактного MPV.

Мир не понял и отверг «Мультиплу», но не потому, что она была плоха, а потому что не ведал что творил.

Чем хорош?

Повторимся еще раз, пусть даже это прозвучит слишком громко. На наш взгляд Multipla абсолютно лучший европейский компактвэн (сегмент С-MPV) периода расцвета однообъемников. Да, прародителем класса считают Renault Scenic. Но будем откровенны, кроме высоты крыши и возможностей трансформации салона, француз особо не отличался от одноплатформенного «Мегана». Хотя бы даже количеством посадочных мест.

Fiat

Multipla, как и Bravo/Brava построенная на тележке FIAT C1 — сразу заходила с козыря. В салоне итальянца было шесть мест — по три индивидуальных кресла в каждом из рядов. Не забудем и про огромный запас воздуха над головой и в ногах — спасибо вертикальной посадке, высокой крыше и большой габаритной ширине: плюс 16 см к тому же «Сценику».

Fiat

Fiat

Никакого волшебства — просто фиатовские инженеры взяли для компактвэна ширину минивэна — моделей вроде Ford Galaxy и Peugeot 806. Вот откуда «лишние» кубики в салоне, позволившие запихнуть в Multipla три кресла в ряд.

Ну и конечно, роскошные возможности трансформации, прекрасный дизельный мотор 1.9 JTD, высокая плавность хода, достойная для своего времени безопасность. Даже учитывая дешевые отделочные материалы и традиционное фиатовское качество сборки (скажем деликатно, неидеальное), у «Мультиплы» были все шансы стать всемирным хитом.

Увы, увы…

Как выглядел?

На протяжении всей жизни «Мультипла» обладала талантом сбивать с ног зазевавшегося гражданина. Не в прямом смысле, конечно. Но у многих ее черты и обводы оставили незаживающий шрам на чувстве прекрасного.

Fiat

Но знаете что? Компактвэн, созданный фиатовским дизайнером Роберто Джиолито, мог быть… еще более вызывающим!

Взгляните на фары дальнего света. Они над капотом, прямо под лобовым стеклом. Изначально итальянцы хотели поселить туда же и ближний свет. Но капот сильно бликовал — от идеи пришлось отказаться. А еще в FIAT всерьез рассматривали посадить водителя по центру — почти как в McLaren F1. Не срослось, хотя посадочный макет сделали…

Fiat

Даже это не мешало «Мультипле» выглядеть вызывающе на фоне принятых в автомобильной моде девяностых фасонов и форм. Визуальный диссонанс между нижней частью кузова с максимально приближенной к дороге поясной линией и огромной зоной остекления сам Джиолито называл «концепция кафетерия». Ты как бы сидишь за столиком в кафе, любуясь окружающими со всех сторон видами.

Fiat

Замысловатую заднюю оптику итальянцы называли «континентальным завтраком» — элементы фонарей напоминали им… глазунью с сосисками и беконом.

Иногда мир готов принять автомобили, которые не похожи на привычные публике машины. Вспомним хотя бы успех Nissan Juke. Но итальянская закусочная на колесах оказалась слишком смелой, броской, яркой для большинства. И главное, она появилась чуть раньше своего времени.

Что о нем говорили?

«Да, FIAT пожертвовал стилем во имя сути. Сферическая форма кузова, эти пучеглазые фары, нестандартные пропорции. Сложно представить какие язвительные комментарии Multipla получила бы в сегодняшнем мире клавиатурных воинов. Ну и что с того? Обычное — скучно, а Fiat Multipla был каким угодно, только не обычным и не скучным».

Top Gear

«Дети по большей части в восторге от него, взрослые часто воротят нос. Но если вы способны смириться с внешним видом Multipla, то сможете рассчитывать на умный и в целом надежный автомобиль».

AutoBild

«Multipla шире, чем большинство одноклассников, но довольно короткая. Это облегчает парковку, а маневрировать помогают двухсекционные зеркала. Верхняя часть — обычное зеркало с электрорегулировкой, нижний сектор постоянно направлен на обочину. Огромное лобовое стекло установлено низко и обеспечивает превосходный обзор вперед — FIAT легко и непринужденно пробивается сквозь городской трафик».

Car

«Площадь остекления делает высокий автомобиль визуально более легким, а пассажирам предоставляет прекрасный обзор во время путешествия. Высокие двери облегчают вход-выход».

Самая главная фишка

Потрясающее внимание к компоновочным деталям восхищало в «Мультипле» даже больше смелостей дизайна. Скажем, центральное переднее кресло чуть смещено назад по отношению к правому и левому. Чтобы водитель не соприкасался плечами с пассажиром.

Fiat

Кресла заднего ряда не только складывались — из них можно было соорудить столик. Они запросто вынимались из салона, причем независимо друг от друга. Пол в задней части кузова абсолютно ровный, а объем багажника при демонтированном втором ряду кресел достигает 1400 л. Для машинки длиной 4,08 м просто фантастика.

Сколько он стоил?

Цена «Мультиплы» была более чем адекватной. Шестиместный FIAT стоил дешевле не только фольксвагеновского «Турана», но и Renault Scenic. Причем и немец, и француз были лишь пятиместными. Переплата же по сравнению хэтчбеком FIAT Stilo составляла всего в районе тысячи евро. Очень милосердно.

Почему не получилось?

Можно сказать банальное: первым труднее. Можно просто посетовать на невезение. Но не лучше ли в принципе пересмотреть саму постановку вопроса? Такой ли неудачей оказалась Multipla на самом деле?

Давайте считать. Еще во время дебюта итальянцы рассчитывали, что при выпуске порядка 40 тысяч компактвэнов в год Multipla будет прибыльной. С 1998-го по 2010-й было продано порядка 400 тысяч автомобилей — всего лишь немногим меньше плана. И это не считая лицензионные версии модели, которые собирали в Китае. Хммм…

Fiat

Конечно, учитывая уникальность концепции своего компактвэна, лучшего по удобству в классе, FIAT был вправе рассчитывать на успех масштабов «Сценика». Тот только в первом поколении разлетелся по миру тиражом почти в 2,8 миллиона штук. Но если не равнять результаты Multipla на первооткрывателя жанра, то судьба шестиместного «Фиата» уже не кажется катастрофой. Если всерьез не относиться к хит-парадам самых некрасивых автомобилей мира (а серьезно к ним относиться — это несерьезно), то это вполне успешная модель.

Станет ли классикой?

Надеемся, да. Особенно это касается самой смелой дорестайлинговой версии Multipla, которая выпускалась с 1998-го по 2004-й. Рестайлинг, испортивший почти весь авангардизм компактвэна, вообще самое грустное, что случилось в истории модели. Всегда печально наблюдать как родители, идя на поводу общественного порицания, пытаются перевоспитать собственных детей.

Fiat

Fiat