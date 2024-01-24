Названы самые доступные подержанные автомобили с полным приводом в России

Специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали актуальные предложения по продаже машин на собственной платформе и рассказали "Российской газете", какие автомобили с полным приводом предлагаются на рынке по самым доступным ценам (до двух миллионов рублей).

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Маркой с наиболее широким предложением в рамках рассматриваемой категории стала Lada (на ее долю приходится 52% от всех объявлений). На втором месте - Chevrolet (7%), далее следуют Renault (6%), Nissan (5%) и Suzuki (4%). Наибольшее число предложений полноприводных авто марки Lada стоимостью до двух миллионов рублей приходится на модели Niva (53%), Niva Legend (34%) и 2121/4х4 (10%).

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Среди машин марки Chevrolet проще всего выбрать доступный автомобиль модели Niva (77%), Captiva (19%) или TrailBlazer (3%). В объявлениях о продаже авто марки Renault наибольшее количество предложений - для моделей Duster (67%), Kaptur (23%) и Koleos (6%). Наиболее широко представленные полноприводные авто марки Nissan в обозначенном ценовом диапазоне: Qashqai (40%), Murano (22%), Pathfinder (15%) и Juke (10%). Чаще всего в объявлениях с полноприводными автомобилями марки Suzuki до двух миллионов рублей встречаются предложения Grand Vitara (60%), SX4 (19%), Jimny (14%).

По состоянию на январь 2024 года автомобили с полным приводом в рассматриваемом ценовом диапазоне составляют 6% от всех предложений на площадке. Наибольшее количество предложений доступно для машин с пробегом - 66%, в то время как доля объявлений о продаже новых автомобилей составляет 34%. На Москву и Московскую область приходится 27% предложений о продаже полноприводных автомобилей стоимостью до двух миллионов рублей. Чаще всего встречаются объявления по продаже авто марок Lada (15%), УАЗ (11%), Nissan (10%), Renault (8%), Hyundai (7%).

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 19% (от общего объема) аналогичных предложений. Наибольшее количество в этом регионе составляют объявления по продаже авто марок Lada (90%), Renault (4%), Nissan (2%), Hyundai (2%), Chevrolet (1%).