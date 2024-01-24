Эксперт рассказал, почему опасно удалять катализатор

"Бесплатное удаление катализатора автомобиля могут предлагать владельцам, как правило, небольшие сервисные станции. Для них это может быть выгодно тем, что данная деталь выхлопной системы автомобиля содержит некоторое количество драгоценных металлов, которые можно отделить.



Важно отметить, что удаление катализатора - это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое опасно само по себе. Во-первых, во многих странах это незаконно, так как отсутствие данной детали в выхлопной системе негативно влияет на окружающую среду, приводит к увеличению загрязнения воздуха вредными выбросами. Сам автовладелец рискует получить многочисленные штрафы за езду на таком автомобиле, а также столкнуться с трудностями при прохождении техосмотров.



Во-вторых, даже если автовладелец наряду с удалением катализатора установит в системе пламегаситель, то при езде в таких условиях будет создаваться более громкий и неприятный звук выхлопа, что уменьшит уровень комфорта при управлении автомобилем и часто воспринимается негативно другими участниками дорожного движения и пр.



Таким образом, рекомендую автовладельцам с осторожностью относиться к такого рода предложениям и всегда консультироваться у квалифицированных специалистов автосервиса относительно тех или иных вопросов технического обслуживания и ремонта автомобилей", - отметил специалист.