"За рулем" рассказал, почему машину может "таскать" по дороге на зимней резине

Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?
Эксперт «За рулем» назвал факторы, влияющие на поведение машины на зимней дороге
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Почему автомобиль на вроде бы хороших зимних шинах неустойчиво ведет себя на зимней дороге?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»
На устойчивость автомобиля на зимних дорогах влияет как состояние проезжей части, так и автомобиля.
Поверхность дороги может иметь неоднородное покрытие: под одними колесами лед, а под другими асфальт.
- Сильное влияние на поведение автомобиля оказывают поперечный уклон дороги и, особенно, колейность.
- Также стоит учитывать влияние бокового ветра.
- Могут быть нарушены углы установки передних и задних колес, а также параллельность осей.
- Большое влияние на устойчивость окажет не полностью расторможенное колесо. При торможении важна синхронность срабатывания тормозных механизмов.