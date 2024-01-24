Шесть нарушений, за которые вас могут оштрафовать в собственном дворе

1. Поставил машину на снег

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Зимой водители часто получают штраф за парковку на газоне. Причем нарушают не всегда по злому умыслу. Во-первых, на покрытых утрамбованным снегом площадках землю не увидишь. А что она здесь была, человек, приехавший в чужой двор, не может знать.

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Во-вторых, многие ошибочно полагают, что пространство, покрытое снегом, перестает быть газоном. Ну и, в-третьих, в статье 12.19 КоАП РФ (по которой обычно штрафуют за нарушение правил парковки) стоянка и парковка на газоне не упоминается.

Тем не менее, штрафы за парковку на газоне действуют круглый год, назначают их региональные власти. В среднем по стране штраф составляет 3000 рублей (Москва – 5000 рублей, Санкт-Петербург – 3000-5000 рублей, Новосибирск – 1000-3000 рублей).

Если же подобного местного закона нет, сотрудники ГИБДД используют часть 1 статьи 12.19 КоАП РФ. Большинство штрафов «за газон» выписывают после жалобы соседей, поданной, например, через приложение «Помощник Москвы».

2. Припарковался у мусорки

Водителя, поставившего на ночь машину ближе 5 метров от мусорных контейнеров, помимо штрафа может ждать и эвакуация на штрафстоянку. Считается, что такое авто блокирует уборку территории и вывоз отходов.

3. Заблокировал один из выездов со двора

То, что этот выезд – не единственный, от штрафстоянки не спасет. Забрать автомобиль могут и в том случае, если из-за него другим водителям при выезде приходится нарушать ПДД: заезжать на тротуар, газон или проезжать под кирпич.

4. Долго прогревал автомобиль

За длительный (5 минут и более) прогрев двигателя во дворе водителя могут привлечь к административной ответственности. Даже если автовладелец в морозный день не успевает за это время как следует подготовить машину к поездке.

Запрет стоянки с работающим двигателем содержится в пункте 17.2 ПДД. Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ).

Такую же ответственность несут водители, прогревающие машины с помощью автозапуска, – основанием для привлечения к ответственности являются временные рамки и сам факт работающего двигателя во время стоянки.

Патрули ДПС не дежурят во дворах с видеокамерами, чтобы зафиксировать, кто и сколько прогревал машину. Но вот соседи с нижних этажей (особенно если у вас с ними непростые отношения) вполне могут вызвать полицию или направить представителям власти жалобу, подтвержденную видеозаписью продолжительностью более 5 минут. Рассматривают даже анонимки.

5. Нарушил в жилой зоне

совершит сквозной проезд;

разовьет скорость более 20 км/ч;

будет обучать кого-то вождению.

Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ). Не все дворы обозначаются знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Тем не менее, и они считаются жилой зоной. А значит, водителя во дворе оштрафуют, если он:

6. Долго жал на клаксон

Например, торопил замешкавшихся родственников. Если неподалеку откажется патруль ДПС или соседи решат пожаловаться, торопливость обойдется водителю в 500 рублей.