Эксперт рассказал, почему не стоит гоняться за ведомственными иномарками на торгах

«Списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, они хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет», — подчеркнул собеседник издания.