Илья Свиридов рассказал, какая новая иномарка лучше, но при этом дешевле Vesta

Илья Свиридов, знакомый читателям "РГ" в основном по обзору автомобилей в препарированном состоянии, рассказал о реальной альтернативе Lada Vesta: седане Chevrolet Monza с двумя комплектами резины за 1,9 млн рублей.

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Monza - седан с рынка КНР, восходящий своими корнями к Lacetti, который этой весной покинет конвейер окончательно. Габариты машины следующие: 4656 х 1798 х 1465 мм, база - 2640 мм. Для сравнения размеры "Весты": 4440 x 1764 x 1496 мм, база - 2635 мм.

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На китайском рынке Monza предлагается с атмосферником 1,5 литра (113 л.с.), который ставился на многие машины концерна GM, и он работает в паре с преселективным "роботом". При этом в обзоре от "Клубного сервиса" говорится о комплектации с классическим "автоматом". Как такое возможно - не знаем, добавим лишь то, что гидротрансформаторная АКПП доступна в КНР с турбомотором 1.3 литра на 163 силы, которому помогает 48-вольтный стартер-генератор (мягкий гибрид). Тем не менее, рассматриваемая Monza укомплектована автоматической трансмиссией, чего Lada Vesta пока предложить, увы, не может.

В состав комплектации входят диодная оптика, люк в крыше, салон с отделкой из экокожи, мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер, электрорегулировка зеркал, ABS, ESC, круиз-контроль.

Из минусов ведущий отметил отсутствие климат-контроля и меню приборной панели и мультимедиа на китайском. Последнее решается перепрошивкой, но это - плюс 30 тысяч рублей. Также по желанию можно улучшить и посредственную шумоизоляцию.