Автовладельцы стали чаще самостоятельно наводить порядок в своих авто

В декабре 2023 года на первом месте по приросту спроса (к декабрю 2022-го) стали приспособления для очистки салона – их приобретали на 19% чаще, очистители – на 57%.

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Однако настоящий взрыв спроса произошел в области аксессуаров для чистки стекол – тут прирост составил 82%. Об этом говорит исследование, проведенное СберАвто и гипермаркетом ВсеИнструменты.ру.

Средний чек на товары в категории «Аксессуары для чистки стекол» составил 919 рублей. В Самаре прирост спроса на этот вид продукции превзошел общерыночные 82% и вырос на 188%. Товары категории «Очистители» покупали в декабре чаще на 57%, средний чек составил 744 рубля.

Продажи товаров из категории «Оборудование и инструменты для уборки автомобиля» выросли на 19%, а средний чек составил 983 рубля. В регионах повышенный спрос на этот вид продукции отмечается в Волгограде (+300%), Казани (+275%) и Воронеже (+240%), а в Ростове-на-Дону популярность товаров этой категории, напротив, сократилась на 40%.

Сегодня на рынке представлены такие приборы для самостоятельной уборки и наведения порядка и свежести в авто, как портативные пылесосы, пароочистители, озонаторы и автоматические ароматизаторы.