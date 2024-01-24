Изучаем разницу в категориях транспортных средств в техническом регламенте

Техрегламент таможенного союза – это документ, в котором описаны специальные категории транспорта и требования к их технической исправности.

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В этом материале расскажем о каждой категории транспортных средств по техническому регламенту и их соответствии категориям в удостоверении водителя.

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Категории ТС по техническому регламенту: таблица

Категория ТС – это классификация транспорта по его назначению и конструкции. Всего регламент содержит 17 классов техники. Рассмотрим их в таблице.

Категория L – мототранспортные средства

Категория L – это различная мототехника. Рассмотрим ее подробнее.

Мопеды, мотовелосипеды, мокики

В категорию L1 входит техника на двух колесах, способная развить скорость до 50 км/ч, со следующими параметрами:

при оснащении двигателем внутреннего сгорания (ДВС) – мотор до 50 кубов;при оснащении электромотором – мощность после долгой работы до 4 кВт.

К этому классу относятся скутеры на двух колесах.

К классу L2 относится техника на трех колесах с максимальной скоростью до 50 км/ч со следующими параметрами:

при оснащении ДВС с принудительным зажиганием – мотор объемом до 50 кубов;при оснащении ДВС иного типа – мощность до 4 кВт;при оснащении электромотором – после долгой работы мощность до 4 кВт.

К этому классу относятся скутеры на трех колесах.

Классам L1 и L2 соответствует водительская корочка категории М.

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы

В класс L3 входит двухколесный транспорт с объемом мотора (ДВС) более 50 кубов, способный разгоняться более 50 км/ч. Это могут быть мотоциклы на двух и трех колесах с промежутком между колесами на оси не более 46 см.

К классу L4 относится транспорт на трех колесах с мотором (ДВС) более 50 кубов и скоростью до 50 км/ч. Колеса ассиметричны к средней продольной плоскости. Это мототехника с коляской.

В класс L5 входит транспорт на трех колесах с симметричными к средней и продольной плоскости колесами, мотором ДВС более 50 кубов и скоростью при любом типе мотора более 50 км/ч. Например, это мототехника, имеющая кузов по центру.

Квадрициклы

Класс L6 – транспорт на четырех колесах с весом без нагрузки до 350 кг без учета веса аккумулятора (при электрическом ТС) и наибольшим разгоном до 50 км/ч со следующими параметрами:

при оснащении ДВС с принудительным зажиганием – мотор до 50 кубов;при ДВС иного вида – мотор до 4 кВт;при электромоторе – мощность после долгой работы до 4 кВт.

К классу L7 относится транспорт на четырех колесах, иной, нежели L6, с весом без груза до 400 кг (500 кг для транспорта, перевозящего грузы) без веса аккумулятора (при электрическом ТС) и максимальной мощью мотора до 15 кВт.

Для вождения транспорта этого класса необходимо в/у категории М, а классу L7 соответствует удостоверение с категорией В1 – на более мощный транспорт.

Категория М – пассажирские транспортные средства

В классификацию транспортных средств по категориям для перевозки людей входят легковушки, автобусы, троллейбусы. Рассмотрим их подробнее.

Автомобили легковые

К классу М1 относится транспорт, у которого без сидения шофера насчитывается до 8 мест. Это легковушки, относящиеся к категории В в водительской корочке.

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства

К классу М2 относится транспорт, перевозящий людей, где количество кресел без учета водительского составляет более 8, а масса ТС достигает до 5 т.

М3 – транспорт, перевозящий людей и оборудованный 8 и более сиденьями без кресла шофера и максимальной массой свыше 5 т.

Этим классам в шоферской корочке отвечает категория D – автобусы и троллейбусы, перевозящие людей.

Категория N – грузовые автомобили

ТС категории N2 и N3 – это грузовики.

Категория N1 транспортного средства – это машины, перевозящие грузы и имеющие вес до 3,5 т.

К классу N2 относятся машины, перевозящие грузы, с максимальной массой от 3,5 до 12 т.

Класс N3 – это грузовики с весом более 12 т.

Класс N1 относится к шоферской корочке категории В, а классы N2 и N3 – к категории С.

Категория О – прицепы

Прицепы классифицируются сразу по четырем категориям в зависимости от максимальной массы:

класс О1 – с массой до 0,75 т;класс О2 – с массой от 0,75 до 3,5 т;класс О3 – масса от 3,5 до 10 т;класс О4 – масса тяжелее 10 т.

Этим классам соответствует водительская корочка категорий ВЕ, СЕ, DE.

Таблица соответствия категорий

Какой категории в в/у соответствует тот или иной класс транспорта по техрегламенту, наглядно показано в таблице.

За вождение транспорта без нужной категории в водительской корочке последует взыскание от 5 000 до 15 тыс. рублей по ст. 12.7 КоАП как за езду без прав. В течение 20 суток с момента наложения взыскание можно оплатить наполовину. Оплата штрафов ГИБДД возможна через наш сервис «Автокод Штрафы».