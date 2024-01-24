В Fit Service сравнили цены на обслуживание авто различных марок в 2023 году

Сеть автосервисов Fit Service проанализировала итоги 2023 года. Оказалось, что стоимость обслуживания машин абсолютно всех марок выросла в России на 23% - до 7852 рубля.

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Дороже всего россиянам обходятся английские модели - средний чек достиг 11 449 рублей. Далее идут итальянские (10 739 рублей) и американские (9934 рубля). Немецкие машины оказались лишь на пятом месте по размеру среднего чека (9270 рублей), а японские на восьмой строчке (7675 рублей).

А вот если говорить о самых дешевых в обслуживании автомобилях, то в топ-3 вошли российские (7579 рублей), корейские (7343 рубля) и китайские машины (7187 рублей). При этом значительнее всего за год изменилась цена обслуживания французских (+28%), чешских (+29%) и российских авто (+28%).