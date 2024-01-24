Автоэксперт объяснил, почему в России электромобили не вытеснят бензиновые машины

Автоэксперт Сажин объяснил, вытеснят ли в России электромобили бензиновые машины
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, смогут ли электромобили вытеснить бензиновые автомобили.
По мнению эксперта, пока в России не будет развита инфраструктура, а данные транспортные средства не адаптируют к зимним условиям, об их массовой продаже говорить преждевременно.
— Оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.
Сажин добавил, что электрокары нужно адаптировать к непростым зимним погодным условиям. У таких машин слабые аккумуляторы, много энергии уходит на отопление салона. Кроме того, электромобили зачастую могут проехать в разы меньше заявленного в технической документации.
Также необходимо решить вопрос с доступностью электромобилей. Если их стоимость будет высокой, спрос будет небольшим.
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