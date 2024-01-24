Автоэксперт объяснил, почему в России электромобили не вытеснят бензиновые машины

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, смогут ли электромобили вытеснить бензиновые автомобили.

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По мнению эксперта, пока в России не будет развита инфраструктура, а данные транспортные средства не адаптируют к зимним условиям, об их массовой продаже говорить преждевременно.

— Оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Сажин добавил, что электрокары нужно адаптировать к непростым зимним погодным условиям. У таких машин слабые аккумуляторы, много энергии уходит на отопление салона. Кроме того, электромобили зачастую могут проехать в разы меньше заявленного в технической документации.

Также необходимо решить вопрос с доступностью электромобилей. Если их стоимость будет высокой, спрос будет небольшим.

Смольный готовится реализовывать проект по развитию зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, передает Neva.Today.