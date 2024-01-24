Сто лет назад и год вперед: что было и что будет с автомобильной Россией

Попытка предсказать что-либо на год вперед в наше время – занятие неблагодарное. Слишком многое зависит от непредсказуемых переменных. Попытка все-таки понять, что нас ждет в 2024-м хотя бы в автомобильной отрасли, вдруг привела меня в прошлое. Тогда все менялось в укладе (и жизни) в молодой республике Советов. Как и сейчас. Итак, что же может измениться на российском автомобильном рынке через несколько месяцев?

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Законы и проекты

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31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР на правах высшего законодательного органа Союза Советских Социалистических Республик утвердил Основной закон новой страны. У СССР появилась первая Конституция…

В канун нового, 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате до 1 апреля представить предложения о совершенствовании Правил дорожного движения (ПДД).

Наверное, документ действительно нуждается в совершенствовании. Кстати, 1 января исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как правила вступили в силу. За это время в ПДД внесли более сотни разных правок! Вот в прошлом году добавились две важнейшие новации (и несколько мелких). Главное – появилась главка, которая ввела понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) и основные правила их использования. Но это только начало. Без сомнения, данный раздел в ПДД будет дополняться, расширяться, уточняться. Появятся специальные наказания для нарушителей на СИМ и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Предложений таких масса, причем меры воздействия предлагаются все более и более суровые. Рассматривать их будут, видимо, уже в начале 2024 года – как раз к старту велосезона.

И все-таки я бы не спешил немедленно отменять действующие правила и пытаться на их месте создать нечто совершенно новое. Хотя бы потому, что российские ПДД полностью соответствуют требованиям международной Венской конвенции, к которой наша страна присоединилась много десятилетий назад. В целом это строгий и понятный юридический документ, хотя, конечно, в некоторой правке он нуждается. Как минимум стилистической...

К моему сожалению, некоторые широко анонсированные проекты так и не были реализованы. Например, предложение с помощью камер фотовидеофиксации выявлять автомобили без полиса ОСАГО. Это была одна из самых обсуждаемых тем, актуальная проблема: по дорогам свободно ездит, видимо, свыше миллиона таких машин, и не дай бог попасть в аварию с участием водителя без этого полиса. Который год обещают запустить такую функцию у камер, пусть и в усеченном виде (по компьютеру будут проверять не все машины, а только автомобили-нарушители), но воз, как говорится, и ныне там. Жаль. Надеемся, что это случится в 2024-м.

Остался в статусе эксперимента закон, разрешающий водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные права и свидетельство о регистрации авто (СТС). Этот функционал в приложении «Госуслуги Авто» в очередной раз успешно обновился... и всё. Законопроект завернули в правительстве: мол, рано еще. И поэтому вы можете завести себе электронные права, но обязаны возить с собой бумажные. Так же, как и СТС. А сроки введения соответствующих поправок в ПДД сдвинулись на неопределенный срок.

С 1 апреля 2024-го вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют правила получения водительских удостоверений, в первую очередь «автобусной» категории D. Теперь кандидату в водители автобуса должно быть не меньше 21 года, а его водительский стаж (по категории B или C) – не менее одного года. Есть новации в получении российских прав и для водителей-иностранцев, которые натурализировались в нашей стране.

С 1 сентября наконец-то вступят в силу поправки в ряд законов, которые вводят единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (пока действуют только рекомендации Минтранса). В новых правилах пропишут, кто и в каких случаях принимает решение об установке камер (начальник ГАИ, владелец дороги и региональные или муниципальные власти), где вешать знаки, предупреждающие о том, что ведется контроль, в каких случаях штраф должен быть отменен… Все требования, касающиеся расположения «штрафных» камер на дорогах, будут прописаны в отдельном постановлении правительства РФ, которое премьер должен подписать до сентября 2024 года.

Сейчас на рассмотрении парламента, а также министерств и ведомств находится ряд законопроектов и поправок в «автомобильные» законы. Например, Минтранс подготовил изменения в ПДД, которые разрешат штрафовать за превышение средней скорости. МВД, кстати, категорически против. Так же, как против появления новых штрафов за нарушение требований знаков переменной информации (они, к примеру, ограничивают скорость в плохую погоду). Так что год обещает стать богатым на законодательные новации.

ТАСС

Перезапуск автопрома

1 ноября 1924 года в Москве собран первый советский грузовой автомобиль (преимущественно из импортных комплектующих), а уже 7 ноября десять грузовиков АМО-Ф-15 приняли участие в демонстрации на Красной площади…

В начале 2022-го в России был очень крепкий автопром: работал 21 автозавод, где собирали широкий модельный ряд – от массового сегмента до премиума. Суммарно они могли выпустить свыше 3,5 млн автомобилей. Но той весной большая часть из них закрылась. С тех пор почти все площадки, ранее принадлежавшие иностранным автоконцернам, сменили собственника, и это не всегда помогло с перезапуском.

Увы, спустя два года половина российских автозаводов все еще простаивает. Наладить производство машин удалось единицам: на память приходят разве что «Москвич», «Автотор» и «Соллерс» (в последних двух случаях ушли иностранные партнеры, но сами заводы принадлежали российским собственникам). Были надежды, что инвесторами выступят крупные китайские автоконцерны, но ожидания эти не сбылись. Увы, за два года ни один китайский игрок не купил автозавод в России, более того, не пришел к нам со своим сборочным проектом. Единственный, кто продолжает работать, – тульский завод Haval, запущенный в 2019-м.

Вообще-то китайские автопроизводители (особенно JAC и Dongfeng) активно участвуют в сборке машин в России, но не напрямую, а поставляя машинокомплекты и комплектующие для новых российских моделей (как правило, это пока лишь перелицованные копии китайских оригиналов). Дальше всех продвинулся «Соллерс», который купил лицензии на производство не только целого ряда коммерческих автомобилей, но также двигателей и коробок передач. Несмотря на то, что на автомобили из КНР сейчас приходится почти 60% продаж в России, автоконцерны из Поднебесной не собираются организовывать собственные сборочные проекты в РФ. Понятное дело: потенциальные вложения велики, а риск попасть под вторичные санкции очень высокий. Так что пока прямой экспорт из Китая для них намного привлекательнее.

Но что здорово – основные российские автозаводы работают, причем в две-три смены. АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ и другие в прошедшем году отчитались о рекордных объемах производства. Практически все запустили как минимум по одной новой модели.

Основная проблема остается: в нашей стране не производится целый ряд важнейших автокомпонентов. В 2024–2025 годах правительство обещает выделить 300 млрд руб. на ускорение локализации критически важных компонентов (с упором на электромобили). Но полностью проблему решить даже вливанием больших денег не получится. Локализация становится экономически оправданной только при крупных объемах, а целевые объемы производства в стратегии автопрома до 2030-го – выпуск примерно 1,6 млн автомобилей в год. У нас сейчас полно избыточных мощностей (все заводы, напомню, могут собирать до 3,5 млн авто в год). И это означает, что некоторые площадки придется перепрофилировать под другие, не автомобильные цели. Вот первый пример: на части территории бывшего завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область) уже работают лесопилка и склады… Грустно, но это наша новая реальность.

Несколько слов о новинках. АвтоВАЗ в ближайшие месяцы обещает запустить Vesta с «автоматом» и новым мотором 1,8 л; на конвейер вернется система стабилизации ESP. Завод «Lada Ижевск» в конце прошлого года выпустил предсерийную партию электромобилей Lada e-Largus. Серийное производство Lada Largus (с обычным двигателем) и e-Largus начнется в мае 2024-го. В семействе автомобилей и электромобилей будут пассажирские и коммерческие универсалы. Всего АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тыс. автомобилей Lada. Продолжается и подготовка к выпуску новых автомобилей семейства Lada Iskra (производство должно стартовать в начале 2025-го) и кроссовера на базе Vesta. На НИОКР в 2024 году будет выделена рекордная сумма – свыше 40 млрд руб.

Обещают порадовать новинками и другие отечественные автозаводы: «Автотор», «Москвич», «Соллерс», УАЗ и другие. Так что поводы для оптимизма (умеренного) у нас есть.

Профиль.ру

Китай – новый старый партнер

31 мая 1924 года было подписано Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китаем: между странами установлены дипломатические отношения… Все европейские, корейские и американские бренды из нашей страны ушли, и это грустно. Но они освободили ниши для стремительно растущего китайского автопрома, который с удовольствием воспользовался ситуацией. Причем многие компании заходят в нашу страну, что называется, всерьез и надолго. Открывают представительства (или назначают официального дистрибьютора), организовывают дилерскую и сервисные сети. А еще китайский автопром невероятными темпами увеличивает количество брендов и моделей, в которых разобраться нелегко даже специалисту.

Как подсчитали эксперты агентства «Автостат», в прошлом году на рынок России официально вышли 19 новых китайских марок – BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. Речь только о тех, кто провел официальные презентации, объявил о начале продаж легковых автомобилей в России, открыл автосалоны (собственные или партнерские), приступил к формированию дилерских сетей и сервисных центров. С учетом китайских брендов, которые были официально представлены в нашей стране до 2023 года (Haval, Chery, Geely и прочие; суммарно 16), общее число марок из КНР, присутствующих в России, достигает 35. Если добавить сюда китайские марки, автомобили которых приходят по параллельному импорту (Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других; всего более 20), получится уже порядка 60 брендов, представляющих китайский автопром. Это больше 200 моделей! Как нам обещают, в 2024-м на рынок выйдут еще от 30 до 50 новых моделей китайских брендов, так что год будет очень богат на новинки.

Вообще доля китайских марок в общем объеме продаж новых автомобилей в России достигла в прошлом году новых высот. Если в конце 2021-го она, по оценке «Автостата», не превышала 10%, то к 2023-му впервые превысила 50-процентную отметку, а к концу года составила рекордные 58%.

Что самое интересное, китайцы собираются нас активно пересаживать на современные экологичные автомобили (NEV) – электромобили и гибриды. По прогнозам «Чери Автомобили Рус», в 2024-м российский рынок NEV составит 50 тыс. машин, а к 2025-му достигнет 70 тыс. В конце прошлого года уже вышли новые инновационные бренды с акцентом на электричество – Rising, Wey, Ora. В начале 2024-го компания Great Wall Motor собирается привезти статусный 295-сильный кроссовер WEY 05 – первый автомобиль WEY на российском рынке и первый гибрид концерна в России. А в октябре прошлого года, напомню, GWM презентовал у нас свой бренд ORA, который пока представлен только стильным электромобилем ORA 03 (но уже в двух версиях).

Компания «Чери Автомобили Рус» свои автомобили на альтернативных источниках энергии будет выводить под новым суббрендом Chery Nev, и в 2024-м на российском рынке появится семь моделей: четыре – с гибридной силовой установкой и три – на полной электрической тяге. Первой моделью станет электрический ситикар EQ1, старт продаж которого запланирован на апрель–май 2024 года. Остальные будут появляться с интервалом в месяц. Ее дочерний премиальный бренд Exeed тоже отставать не собирается и запускает целую линейку электромобилей и гибридов под отдельным суббрендом Exlantix. Первой моделью семейства на нашем рынке станет седан E03. Главным преимуществом Exlantix E03 называют низкий расход энергии (12 кВт·ч/100 км; лучший показатель в сегменте). За счет этого заявленный пробег – 700 км.

Премиальный бренд Hongqi, который уже продает в РФ полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, в нынешнем году обещает представить как минимум несколько новых экомоделей. А JAC Motors помимо того, что привезет к нам новый пикап и аж два минивэна, обещает и кроссовер JAC JS6 Hybrid.

Не стоит забывать и о липецком заводе «Моторинвест», который в самом конце прошлого года запустил в производство уже четвертую модель – премиальный электрокроссовер Evolute i-JET (машинокомплекты поставляет известная компания DongFeng).

Китайские автопроизводители заявляли, что в 2024-м могут занять на российском рынке до 80% и реализовать более 1,2 млн машин. Потенциал для роста продаж действительно есть. Но отечественные производители так просто свой рынок сдавать не собираются – думаю, они будут контролировать 35–40% рынка. Еще примерно 5–8% придется на долю параллельного импорта (его правительство разрешило еще как минимум на год). А вот остальное… Да, это точно займут китайцы.

Причем конкуренция в сегменте 2,5+ (это где стоимость авто выше 2,5 млн руб.) уже серьезная, а дальше будет все жестче и жестче. Поэтому, надеюсь, какая-нибудь из китайских компаний в содружестве с кем-то из российских производителей пойдет на логичный шаг и наладит в России сборку реально бюджетных, массовых авто (седанов, хэтчбеков или кроссоверов) по цене 1–2 млн рублей. И это будет прорыв!

Три сценария и три года

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 1 млн до 1,4 млн машин. Такой прогноз представили эксперты аналитического агентства «Автостат». В агентстве просчитали три сценария развития отрасли. В пессимистичном продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 года на 5%, до 1 млн машин. В базовом (наиболее реалистичном) варианте рынок прирастет на 19%, до 1,25 млн штук. При реализации оптимистичного сценария продажи легковых автомобилей в стране по итогам года могут увеличиться на 33%, до 1,4 млн единиц. Увы, по какому сценарию пойдет развитие рынка, предсказать невозможно, это будет зависеть от геополитической ситуации.