Автоблогер Илья Свиридов разобрал новый Tank 400 до винтика

Ведущий канала "Клубный сервис" Илья Свиридов рассказал о конструктивных особенностях Tank 400.

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Обзор начали с аккумулятора: Tank 400 пока даже в Китае доступен лишь с подзаряжаемой гибридной системой. Тяговая батарея разделена на две части: одна установлена в багажном отделении, другая - под сиденьем задних пассажиров.

Аналогичное решение разнести элементы питания приняли инженеры АвтоВАЗа, разработавшие электрический Lada Largus. Всё - во имя запаса хода. Однако ведущего удивило не только это, он "восхитился" рамой, в которой закрыта батарея, особого уровня восхищения заслуживают сварные швы…

Ещё пару слов о батареях: на разобранном экземпляре установлены литиевые элементы, а не никель-кадмиевые, как утверждают несколько источников. Литиевые батареи в случае нарушения теплообмена или повреждения вспыхивают на раз и практически не поддаются тушению. Учитывая их месторасположение, последствия могут быть печальными.

В задней части нет усилителя, который бы принял на себя удар при боковом ударе, спереди - установлены два мощных поперечных элемента. Претензий к сварке у ведущего не оказалось. Также Свиридов похвалил усилители в дверях.

Ещё одно слабое место Tank 400 - шумоизоляция, отметил ведущий.

Под днищем была обнаружено то, "чего нет в обычных классических внедорожника - целая куча шлангов и патрубков". Всё объясняется наличием двух аккумуляторов.