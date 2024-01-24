Audi Quattro 1986 года для Дакара на самом деле был построен на шасси британского вндорожника

Совсем недавно Audi показал электрический кроссовер Q8 e-tron Edition Dakar. Но это не настоящий автомобиль для дакара, в отличие от Audi, о которой пойдёт речь сегодня. Встречайте Audi Dakar 1986 года выпуска.

Мы говорим «Ауди», но на самом деле это вовсе не Audi. Хотя Audi Quattro была бы неплохой отправной точкой для дакаровского гоночного болида, у этой машины совсем другая основа, а именно — Range Rover.

Это творение – работа некоего итальянца по имени Франко Де Паоли. В 1980-х годах он хотел создать автомобиль, способный выдержать ралли «Дакар». Было решено объединить шасси Range Rover и кузов от Audi Quattro.

Carakoom

Поэтому этот автомобиль оснащен укороченным шасси Range Rover. Мало того, от Range Rover взяли также двигатель. Это 3,5-литровый 8-цилиндровый силовой агрегат, который после некоторых обновлений выдаёт 230 л.с. и 824 Нм крутящего момента.

Господин Де Паоли построил пять прототипов Range Rover-Audi, и согласно табличке на приборной панели это номер 001. Автомобиль действительно участвовал в гонках: в 1986 и 1987 годах этот автомобиль принимал участие в ралли Дакар и de\'L Atlas.

Carakoom

Автомобилю пришлось пережить некоторые трудности, но, глядя на него, этого не скажешь. А всё дело в том, что Audi прошел реставрацию в 2021 году, которая вернула его былой лоск.

В настоящее время автомобиль находится на родине своего производителя (Италия) и выставлен на аукцион через Collecting Cars.