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Этот Audi Quattro для Дакара на самом деле построен на шасси Range Rover

Совсем недавно Audi показал электрический кроссовер Q8 e-tron Edition Dakar. Но это не настоящий автомобиль для дакара, в отличие от Audi, о которой пойдёт речь сегодня. Встречайте Audi Dakar 1986 года выпуска.

Audi Quattro 1986 года для Дакара на самом деле был построен на шасси британского вндорожника
© Carakoom

Мы говорим «Ауди», но на самом деле это вовсе не Audi. Хотя Audi Quattro была бы неплохой отправной точкой для дакаровского гоночного болида, у этой машины совсем другая основа, а именно — Range Rover.

Это творение – работа некоего итальянца по имени Франко Де Паоли. В 1980-х годах он хотел создать автомобиль, способный выдержать ралли «Дакар». Было решено объединить шасси Range Rover и кузов от Audi Quattro.

Carakoom

Поэтому этот автомобиль оснащен укороченным шасси Range Rover. Мало того, от Range Rover взяли также двигатель. Это 3,5-литровый 8-цилиндровый силовой агрегат, который после некоторых обновлений выдаёт 230 л.с. и 824 Нм крутящего момента.

Господин Де Паоли построил пять прототипов Range Rover-Audi, и согласно табличке на приборной панели это номер 001. Автомобиль действительно участвовал в гонках: в 1986 и 1987 годах этот автомобиль принимал участие в ралли Дакар и de\'L Atlas.

Carakoom

Автомобилю пришлось пережить некоторые трудности, но, глядя на него, этого не скажешь. А всё дело в том, что Audi прошел реставрацию в 2021 году, которая вернула его былой лоск.

В настоящее время автомобиль находится на родине своего производителя (Италия) и выставлен на аукцион через Collecting Cars.

Carakoom
Автоэксперт
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