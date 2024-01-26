Часть китайских автомобильных брендов может покинуть наш рынок в 2024

Эксперт автоиндустрии Андрей Дорофеев заявил о том, что не все китайские марки могут остаться в России в 2024 году - некоторым брендам придется покинуть наш рынок.

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Как отмечает Дорофеев в своей колонке для "Китайских автомобилей", брендов из КНР, моделей и их модификаций стало настолько много в РФ, что все уже просто перестали удивляться появлению новинок.

Сейчас дилерские склады наконец-таки переполнены автомобилями, а покупатели не спешат выкладывать свои кровные за недешевый китайский товар, говорит он.

В первую очередь, отмечает Дорофеев, не повезет электрическим брендам.

Сложнее остальных придется в 2024 году следующим маркам: Skywell, Ora, Oting, Haima, Avatr, YangWang, M-Hero, Exlantix, Rising.

При этом остается вакантным 10 место. Эксперт предлагает добавить в этот антирейтинг любой бренд уже самим читателям.

Ранее сообщалось, что Китай нарастил экспорт автомобилей по итогам 2023 года на 2 млн штук, причем 800 тысяч штук из этого количества пришлось на РФ. Поставки на российский рынок выросли в пять раз по сравнению с годом ранее.