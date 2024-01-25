Эксперты назвали Omoda C5 практичной и подготовленной к зимней эксплуатации

Не все китайские автомобили приспособлены к эксплуатации в России. Эксперты оценили особенности модели Omoda C5 в условиях местной зимы.

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Китайский автомобиль Omoda C5 участвует в эксперименте, который направлен на изучение степени подготовки техники к российской зиме. Модель сошла с конвейера только в 2023 году, поэтому пока не успела пройти полный цикл испытаний.

Самая важная деталь транспортного средства при проведении подобной оценки - кузов. У Omoda C5 он находится в хорошем состоянии и неплохо подготовлен к зиме. После 20 000 км пробега сколов на лакокрасочном покрытии не появилось. Если говорить о качественном производстве, толщина ЛКП на разных деталях не должна отличаться более, чем на 20-40 микрон. В случае с Omoda C5 показатели находятся в пределах 125 – 160 микрон.

Еще одно преимущество китайского кроссовера - наличие пакета “теплых опций”. Так, автомобиль получил в оснащение систему обогрева лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, обогрев используется для рулевого колеса, зеркал заднего вида и всех кресел в салоне. Все системы при пробеге более 20 000 км продолжают функционировать стабильно. Ни одна из опций не включается при дистанционном запуске силового агрегата. Отдельное внимание стоит уделить расходу топлива - средний показатель равен 9.7 литра на каждые 100 км.

Автомобиль Omoda C5 имеет особую конструкцию кузова. Оптика расположена так, что на ней почти никогда не лежит снег. По этой причине владельцы не будут сталкиваться с проблемами, связанными с их обмерзанием. Дорожный просвет кроссовера составляет 16 см и позволяет проезжать по заснеженным дворам в России.