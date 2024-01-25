Названа максимальная скидка при покупке нового автомобиля

Скидки в российских дилерских центрах на покупку автомобиля стали доходить до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В основном это связано с ростом числа машин на складах.

«Уже сейчас некоторые автодилеры готовы предложить покупателям скидки гораздо больше 100 тыс. рублей, в отдельных случаях они могут доходить и до 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение цен на машины будет продолжаться еще долго из-за того, что российский рынок заканчивает свое переформатирование. На рынке происходит определенная коррекция после избыточного роста цен, который был связан с недостатком предложения.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

В частности, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.