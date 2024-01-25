Разбираемся, кто должен платить за ДТП с участием арендованной машины

Кто должен деньгами отвечать за аварию? К сожалению, на этот вопрос нет ответа даже у судей. Каждое такое дело разбирается в подробностях. И выплывают детали, о которых многие автомобилисты могут даже не догадываться. Прежде всего, к кому предъявлять иск? В истории, о которой мы расскажем, ответа на этот вопрос искали несколько судов.

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Самый главный из них - Третий кассационный суд решил, что ответственность за ДТП должен нести собственник автомобиля. Казалось бы, точка. Однако есть нюансы.

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Объясним, в чем дело. А оно в том, что владелец и собственник автомобиля - это два разных понятия в юриспруденции. Владеть машиной можно на основании доверенности, а быть ее собственником - только на основании договора купли-продажи машины. То есть, грубо говоря, собственник, сдавший машину в аренду, не отвечает за вред, причиненный этим автомобилем. Отвечает водитель. В то же время, если водитель был с собственником в трудовых отношениях, то уже не он несет полную ответственность за ДТП, а именно тот, кому машина принадлежит.

В нашей истории некий водитель совершил аварию. Его признали виновным. Но машина принадлежала не ему, а некоему ООО. Также оказалось, что этот водитель не был застрахован по ОСАГО. Кому должен предъявлять претензии пострадавший?

Казалось бы, самый разумный и простой ответ: водителю. Собственно, именно так и поступил пострадавший. И, самое интересное, все нижестоящие суды удовлетворили его требования, хотя и частично.

Собственник машины, сдавший ее в аренду без заключения трудового договора, не отвечает за вред, причиненный этим автомобилем на дороге

Но кассационный суд указал, что в данном случае нарушены нормы права. Дело в том, что собственник не просто сдавал машины в аренду без экипажа. Он их сдавал в аренду в качестве такси. То есть водитель мог иметь трудовые отношения с собственником, пока не доказано иное. А этого суды не исследовали.

К сожалению, очень многие таксопарки так и работают. Они предоставляют автомобиль, получают маржу, но при этом трудовые договоры с работниками не оформляют. Это позволяет им избегать ответственности в случае аварии с этим автомобилем, под управлением якобы просто вольного арендатора.

В этой истории кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Интересно, что буквально следом за этим решением появилось новое. Вынесенное балашихинским судом по другому делу. Там ситуация была прямо противоположная. Некий водитель взял в аренду грузовик и, двигаясь задним ходом, протаранил другую машину. Водитель - гражданин из одного из соседних государств. Он, конечно, сдал машину и скрылся у себя на родине. Но пострадавший автовладелец предъявил претензии именно собственнику того транспорта, что причинил ему ущерб.

Однако суд с подачи адвоката напомнил об определении Верховного суда РФ еще 2022 года. В нем говорится: "Если транспортное средство передано по договору аренды без предоставления услуг по управлению им и его технической эксплуатации, то причиненный вред подлежит возмещению арендатором". И балашихинский суд постановил, что в данном случае всю ответственность за причиненный ущерб должен нести не собственник автомобиля, а тот, кто был за рулем. Вот теперь только осталось его найти и предъявить ему претензии. Очевидно, что это сложно будет сделать.