Эксперт рассказал, как обманывают на дорогах женщин-водителей

«Это такая отработанная схема, когда кто-то сигналит, просит остановить автомобиль, говорят, что у вас из трубы идет дым. Потом человек, который типа разбирается, просит открыть капот. Может быть, два человека. Кто-то вас отвлечет, а кто-то прыснет на коллектор маслом. У вас там дымится что-то, еще что-то происходит. И вам человек уже начинает вешать лапшу: «Видите, вот у вас там неисправность?». То есть они говорят: «Вы знаете, мы занимаемся машинами, у нас есть сервис, мы тут недалеко. И давайте мы отвезем и вам там починим. Ремонт мотора стоит 200-300 тысяч, 500. И как бы вы можете, конечно, уехать, но еще хуже будет, если вы там уедете и в ближайшие 100 километров вы не начнете ремонт мотора производить». А человек не особо понимает. И все - начинается история с раскруткой на ремонт».