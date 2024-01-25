Эксперт объяснил, почему нельзя прогревать авто, если никуда ехать не надо

"Если дальних поездок не планируется, не стоит в минусовые температуры напрасно заводить автомобиль и прогревать его. Это, как и короткие поездки, может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя.

Так как при прогреве в верхних патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат, и если завершить работу мотора через короткое время, на стенках трубок образуется влага, которая на морозе превратится в лед. Или смешается с моторным маслом, усугубив его качество, сделав более жидким.

Попав в двигатель, такая эмульсия станет катализатором его переработки, что может привести к капитальному ремонту. Поэтому, если эксплуатировать автомобиль в ближайшее время не нужно, лучше его не прогревать", - отметил специалист.