Эксперт объяснил, почему нельзя прогревать авто, если никуда ехать не надо
Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете" о том, почему не стоит прогревать машину, если никуда ехать не собираешься.
"Если дальних поездок не планируется, не стоит в минусовые температуры напрасно заводить автомобиль и прогревать его. Это, как и короткие поездки, может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя.
Так как при прогреве в верхних патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат, и если завершить работу мотора через короткое время, на стенках трубок образуется влага, которая на морозе превратится в лед. Или смешается с моторным маслом, усугубив его качество, сделав более жидким.
Попав в двигатель, такая эмульсия станет катализатором его переработки, что может привести к капитальному ремонту. Поэтому, если эксплуатировать автомобиль в ближайшее время не нужно, лучше его не прогревать", - отметил специалист.
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