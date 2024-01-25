«За рулем» рекомендуют Kia Mohave, как хороший вариант в пределах 1,5 млн рублей

— Лучше предпочесть Mohave с трехлитровым турбодизелем — он надежнее, экономичнее и обладает отличной тягой. С этим мотором до 2011 года работал в паре шестиступенчатый автомат, а позже — восьмиступенчатый. У обеих коробок появляются (иногда при пробеге до 100 тысяч км) толчки при переключениях – устраняются установкой новых соленоидов. Если не помогает – готовитесь к более масштабному и дорогостоящему ремонту с заменой гидроблока.



Раздаточная коробка BorgWarner в целом надежна. Иногда выходит из строя электромотор сервопривода. Проверьте работоспособность полного привода — вращаются ли передние колеса. Прислушайтесь к посторонним звукам — подвесной подшипник редко служит больше 100 тысяч км.



Да, краска кузова к моменту вашего знакомства с автомобилем уже потеряет лоск, фары помутнеют, а дорогая и добротная кожа руля и сидений изрядно потрется. Однако вариант все равно достойный!