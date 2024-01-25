Знаменитая «Волга» и Mercedes, как у Брежнева: все о машинах Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 января 2024 года знаменитому барду, артисту театра и кино Владимиру Высоцкому исполнилось бы 86 лет. Прошло уже 44 года, как его не стало, но каждый год в этот день вся страна вспоминает его знаменитые песни, театральные работы и роли в кино, и конечно же, пронзительные стихи. Еще одной страстью Высоцкого были автомобили, которых у него было несколько.

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Самым первым автомобилем Высоцкого стала отечественная «Волга», она принадлежала его другу — художнику Борису Диодорову, на нем он и обучал актера вождению. Впоследствии Высоцкий выкупил его, но вскоре попал в ДТП, и ГАЗ-21 был разбит. В 1971 году Высоцкий стал владельцем светло-серой «копейки», которую ему подарил отец. Этот автомобиль постигла та же участь, что и «Волгу». Вместе с другим владельцем «Жигулей» Высоцкий устроил гонки и обе «копейки» были разбиты.

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Первой иномаркой Высоцкого стала модель Renault, его привезла из Парижа Марина Влади. Это был шестилетний хэтчбек Renault 16 светло-серого оттенка. Но во время путешествия по Европе она была продана. Один из поклонников актрисы в первый же день выхода одной парижской газеты с объявлением «Марина Влади продает автомобиль», сразу выкупил машину.

Второй иномаркой артиста был BMW 2500, Высоцкий купил ее в Германии во время гастролей в этой стране. Этот автомобиль был продан в 1976 году, когда Высоцкий «заболел» мерседесами.

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