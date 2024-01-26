Россияне потратили на подержанные машины 5,8 трлн рублей. Это рекорд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 31 января 2024 года повышается до 3 630,2 рублей против 3 588,5 рублей за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 512 рублей против 169,2 рублей, пошлина на кукурузу будет повышена до 926 рублей против 644,2 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $251,3 за тонну, на ячмень - $188,1 за тонну, на кукурузу - $194,8 за тонну.