Автоэксперт объяснил, почему стекла машины замерзают изнутри и что с этим делать

Изморозь образуется из-за разницы температур внутри салона и за его пределами. Сели в машину, не обмахнув снег с ботинок, одежды, да еще и щетку в снегу в салон положили, от души прогрели салон и, как результат - запотевшие стекла. В салоне стало тепло и влажно, естественно, что окна затянет. После поездки вы возвращаетесь домой, мотор выключается, а машина - остается на морозе, тогда осевшая влага превращается в лед", - говорит Рузанов.