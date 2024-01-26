$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Журнал "За рулем" назвал причины, по которым прогревать мотор авто нужно дольше

Журнал «За рулем» перечислил ситуации, когда стоит дольше прогревать двигатель автомобиля зимой.

Специалист назвал причины, по которым прогревать мотор авто нужно дольше
© РИА «Новости»

Во-первых, прогревать автомобиль необходимо дольше в том случае, если не чищена парковка. Выезд потребует от силового агрегата большей отдачи, поэтому прогреть его следует дольше обычного.

Во-вторых, необходимо учитывать и дорогу, на которую предстоит выехать. Если автомобиль сразу встанет в пробку, то мотор прекрасно прогреется, а если речь идет о езде по шоссе, то увеличение времени прогрева станет вполне правильным решением.

В-третьих, нельзя забывать о том, какой коробкой передач оборудован автомобиль. Если автоматическую трансмиссию можно прогреть путем переключения режимов, то механическая коробка передач прогревается одновременно с мотором. В этом случае можно чуть дольше прогреть автомобиль на холостых оборотах.

В-четвертых, дольше обычного следует прогревать машину, если она всю ночь простояла на морозе и лед не очищается со стекол. Необходимо дождаться, когда из печки пойдет холодный воздух и стекла оттают.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

Автоэксперт
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости