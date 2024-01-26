Эксперт объяснил пользу от покрытия кузова воском после мойки

Нанесение воска на кузов автомобиля после мойки способствует защите от загрязнений, но только на непродолжительное время. Об этом рассказала эксперт Светлана Акулова.

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На многих автомойках сейчас подается специальный воск, эксперт подчеркнула, что он создает защитную пленку на поверхности автомобиля и предотвращает проникновение атмосферных осадков и других загрязнений. Кроме того, такой защитный слой улучшит внешний вид автомобиля, придаст ему блеск и яркость цвета. Но это покрытие все равно будет недолговременным, подчеркивает Акулова.

«Воск не является долговременной защитой, и со временем его эффективность снижается из-за воздействия атмосферных условий, частых моек и ультрафиолетовых лучей», — объяснила эксперт.