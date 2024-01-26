Издательство "За рулем" протестировало помпы для автомобилей Lada

Купить насос охлаждающей жидкости для Лады Гранты и ее предшественников несложно. А вот выбрать хороший оказалось почти невозможно.

Насос охлаждающей жидкости, он же помпа, он же водяной насос… Как только не называют этот важнейший элемент двигателя, способный при отказе почти мгновенно отправить мотор на капремонт. Сделать это он может разными способами: от организации перегрева до встречи поршней с клапанами на «втыковых» моторах, если из-за насоса выйдет из строя ремень привода ГРМ. А самое важное – ресурс насоса: сколько протянет?

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Ресурсные испытания длятся очень долго, но мы пошли на эту трату времени и ресурсов. Тесты, начатые еще весной 2023 года, закончились только к зиме 2024 го. И вот что они показали.

Программа и методика

Вначале мы сняли расходную характеристику каждого изделия, от которой напрямую зависит эффективность системы охлаждения. Замеры проводили в диапазоне частот вращения коленчатого вала от минимальных оборотов холостого хода до 4500 об/мин (частота вращения насоса на «поперечных» вазовских моторах – такая же, как у коленвала). Нужные обороты обеспечивал стендовый электромотор с частотным управлением.

Но основной задачей была оценка ресурса. Насосы поочередно устанавливали на специальный стенд, собранный на основе двигателя ВАЗ 2108. Именно здесь наши образцы провели более полугода. Привод насоса и нагреватель жидкости – электрические. При этом штатная система охлаждения была полностью собрана, обеспечивая насосу реальную нагрузку за счет гидравлического сопротивления рубашки охлаждения двигателя и радиатора.

Частота вращения шкива насоса при ресурсных испытаниях – 5100 об/мин, температура рабочей жидкости – 85 ºC. Вместо антифриза мы использовали обыкновенную воду, что позволило ужесточить условия испытаний и, одновременно, несколько сократить их продолжительность. Очевидно, что применение хорошей охлаждающей жидкости замедлило бы процесс коррозии – хотя плохая или поддельная может даже ускорить коррозионные явления.

Повышенный риск коррозии позволил ограничить длительность испытаний для каждого насоса 500 часами, что примерно соответствует 20 тысячам км пробега. Но даже такой срок многим образцам оказался не под силу.

Кто добрался до финиша?

По производительности драматических провалов мы не обнаружили, но разница 30–40% на некоторых режимах между лучшим и худшим настораживает.

На ресурсном стенде из девяти конкурсантов до финишной ленточки без замечаний добрался лишь один – Luzar!

Насос Dolz дал течь на первых же секундах при определении расходной характеристики.

Pilenga была снята с пробега через 198 часов. Сальник течет, подшипник люфтит…

Насос ВолгаАвтоПром через 72 часа стал пропускать воду через контрольное отверстие, затем появились шумы и люфт.

Hepu формально продержался на стенде до конца испытаний, но легкое подтекание началось уже через 93 часа. Да и подшипник стал немного люфтить.

Fenox к концу испытаний начал подтекать, а подшипник залюфтил и стал терять смазку.

Насос под брендом АВТОВАЗ к концу испытаний тоже обрел люфт и… потерял кусок лопасти! Возможно, что изначально в пластиковой крыльчатке был скрытый дефект – микротрещина. Но покупателю от этого не легче.

Gallant и Cartronic к концу испытаний стали терять смазку подшипника.

Наверное, добрый экзаменатор признал бы совсем негодными только два насоса из девяти: остальные свои 500 часов всё же отработали. Но безоговорочно рекомендовать протекающие и гудящие изделия как-то не хочется. И не будем.

За рулем

Выбор и установка

Помимо ресурса, у насосов есть важнейшая характеристика – производительность. Чем она выше, тем менее вероятен перегрев двигателя в жару, да и зимой отопитель будет греть лучше. При прочих равных выбирайте помпу с наибольшим числом лопастей крыльчатки и наилучшим качеством их обработки.

Подшипник помпы должен вращаться плавно, без заеданий. Но вращение не будет слишком легким – сказывается работа сальника.

Для получения производительности важно и соблюдение правильного (минимального) торцевого зазора между поверхностью блока цилиндров и крыльчаткой. Перед окончательной установкой его можно проверить с помощью кусочка пластилина, налепленного на лопасть.

При установке нового насоса очень желательно промыть систему охлаждения.

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»