Россиянам объяснили, когда пересечение двойной сплошной не является нарушением

«Двойная сплошная линия отделяет друг от друга противоположно направленные полосы на дороге из четырёх и более полос, а также на дороге из двух и трёх полос, если каждая имеет ширину более 3,75 м. Машины должны двигаться исключительно внутри отделённых двойной сплошной полос, не пересекая её. Оранжевые линии — это временная разметка, которая имеет приоритет над постоянной. То есть если водитель видит на дороге двойную сплошную, обозначенную оранжевой краской, он должен ориентироваться на неё и ни в коем случае её не пересекать», — объяснили там.