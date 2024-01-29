Доминик Ньюби отреставрировал Mercedes-Benz Actros, возивший болиды Формулы-1

Красивый и редкий Mercedes-Benz Actros первого поколения был восстановлен в мельчайших деталях энтузиастом грузовиков.

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Парня зовут Доминик Ньюби, который до этого уже восстановил классический Mercedes-Benz NG 1622 1980-х годов — редкую модель, отмеченную наградами на нескольких европейских выставках грузовиков.

Когда-то Доминик работал водителем грузовика на таком же Actros MP1. Он нашел этот экземпляр в 2020 году: это была топовая модель на тот момент, и его идея заключалась в том, чтобы восстановить ее к 25-летию Actros.

Carakoom

«MP1 почти не осталось, а этот настолько уникален, что я не мог упустить возможность дать ему новую жизнь», — сказал Доминик.

Этот экземпляр не просто MP1: он один из первых выпущенных Actros (речь идет о MP1 2557 1997 года) и один из четырех грузовиков, поставленных гоночной команде McLaren в рамках спонсорской программы с Mercedes-Benz.

Все внешние элементы тягача окрасили в собственной покрасочной мастерской McLaren в том же стиле, что и гоночные болиды McLaren-Mercedes того времени.

Carakoom

Carakoom

Несмотря на то, что Actros сохранился очень неплохо, его краску пришлось освежить, чтобы вернуть былой лоск. Были также добавлены некоторые оригинальные надписи McLaren, отдавая дань уважения истории, связанной с автоспортом.

Что касается механики, Доминик говорит, что, поскольку автомобиль находился в таком хорошем состоянии, никаких механических работ практически не требовалось.

Недавно он приобрел полуприцеп, который собирается превратить в дом на колесах. В нём также будет место для перевозки того самого NG 1622, чтобы вся семья вместе с грузовиками могла путешествовать по Европе и посещать различные трак-шоу.