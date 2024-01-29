Эксперт рассказал, чем резкие скачки температуры зимой опасны для автомобиля

Резкие перепады температуры в зимний сезон отрицательно влияют на автомобили. Чередование сильных морозов и оттепели сказывается на топливной системе транспорта.

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Потепление зимой связано с приходом влажных циклонов. Воздух, перенасыщенный водой, охлаждается очередным арктическим антициклоном, что и приводит к выпадению осадков. Подобный сценарий наблюдается не только за бортом транспортного средства, но и в топливном баке.

В топливе из-за перепада температуры за бортом образуется вода, которая скапливается на дне бака. Она может попадать в бензонасос и при очередном сильном морозе замерзать. Предотвратить такую проблему можно, если раз в месяц заливать в топливный бак чистый этиловый спирт. Заменить его можно изопропиловым спиртом.

В сезон, когда наблюдаются перепады температуры, обостряются проблемы с лакокрасочным покрытием кузова. В микротрещины на поверхности проникают агрессивные химические составы, которыми посыпают дороги. Есть только один способ снизить негативное воздействие на кузов автомобиля - часто мыть его от соли и реагентов.

Перепады температуры могут негативно сказываться на состоянии резиновых деталей. К данной категории относятся уплотнители, сальники и патрубки. Особенно заметна проблема на старых автомобилях. Защитить такие детали от растрескивания нельзя - можно только заменить изношенные детали на новые перед новым сезоном.

Автомобильная электрика тоже выдает сбои при смене погоды. Постоянный воздействие влаги не идет на пользу оборудованию. Поэтому в зимний сезон стоит приготовиться к сбоям в работе разных систем. Как правило, проблемы проявляются при резком потеплении.