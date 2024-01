Новый люксовый минивэн LEVC L380 выпустили в Китае

<p>Недавно в Китае начали производство нового электромобиля <strong>LEVC L380,</strong> разработанного под руководством <strong>Geely Group.</strong> Этот полноразмерный минивэн класса люкс, способный разместить до восьми пассажиров, оснащается мощным 200-киловаттным двигателем и предлагает запас хода до 675 км, нацелен на международный рынок. <strong>LEVC, или London Electric Vehicle Company,</strong> продолжает историю известной <strong>London Taxi Company,</strong> основанной в 1919 году.</p> <p>С момента покупки <strong>Geely Group</strong> в 2012 году, <strong>LEVC</strong> сфокусировалась на выпуске электромобилей и <strong>EREV.</strong> К концу 2023 года машины <strong>LEVC</strong> составили большинство лицензированных такси в Лондоне. В линейку продуктов компании входит модель <strong>TX,</strong> к которой теперь добавлен новый микроавтобус <strong>L380,</strong> начало производства которого осуществлено в Китае. Производство <strong>L380</strong> развернуто на заводе<strong> LEVC New Energy Automobile Co., Ltd </strong>в Чжэцзяне, где также производится модель <strong>TX.</strong></p> <p>Официальное открытие производственной линии <strong>L380</strong> было отмечено конференцией с участием партнеров и презентацией первого серийного экземпляра на фоне изображения<strong> Airbus A380</strong>. Первый выпущенный <strong>L380</strong> обладает левосторонним расположением руля, что пока не соответствует требованиям рынка Великобритании, но <strong>LEVC</strong> заявляет, что новый минивэн предназначен для экспорта. Первый экземпляр был представлен в белом цвете, также представлены изображения минивэна в зеленом цвете, пишет издание <a href="https://speedme.ru/posts/id-62330-levc-l380-soshel-s-konvejera-pervyj-miniven-ot-firmy-vypuskavshej-taksi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p> <p><strong>L380,</strong> построенный на коммерческой платформе <strong>SOA,</strong> производной от платформы <strong>SEA Geely,</strong> имеет размеры 316/1998/1940 мм и колесную базу 3185 мм. Салон вмещает до 8 пассажиров.</p> <p><strong>L380</strong> предлагается в двух конфигурациях силовых установок:</p> <ul> <li>200-киловаттный электродвигатель, максимальная скорость 170 км/ч, батарея 100 кВт⋅ч, запас хода 570 км</li> <li>200-киловаттный электродвигатель, максимальная скорость 170 км/ч, батарея 116 кВт⋅ч, запас хода 675 км</li> </ul> <p>Цены на <strong>LEVC L380</strong> будут оглашены в ближайшее время.</p>