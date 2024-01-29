Что делать, если на автомобиль упал лед и повредил кузов

На крыши автомобилей зимой может падать снег и лед. Владельцы машин не всегда знают, как правильно решать подобные проблемы.

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Если снег с крыши упал на автомобиль, нужно обращаться не в ГИБДД, а в полицию. На место приедет участковый, который изучит обстоятельства и оформит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В данном документе указываются все необходимые сведения - факты, обстоятельства, данные об управляющей компании.

Собственник здания, с крыши которого упал снег, имеет обязанность - нести ответственность за содержание собственного имущества. Как правило, оформляется договор с управляющей компанией, которая будет заниматься очисткой крыши. Как только будет проведена оценка ущерба, владелец транспорта может подать заявление в суд. Ответчиком может выступать управляющая компания или собственник здания. Если речь идет о многоквартирном доме, подавать заявление можно только на управляющую компанию.

Управляющая компания в ходе разбирательств может предпринять попытку отказа от осуществления выплат. Ее представители могут сослаться на то, что автомобилист неправильно припарковался. Однако суд в подобных случаях чаще встает на сторону пострадавшего.

Перед подачей заявления в суд нужно попытаться решить вопрос мирным путем. Это позволит избежать лишних затрат. Отказ от урегулирования вопроса мирным путем может быть использован в рамках судебного разбирательства.