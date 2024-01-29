Создан единственный в мире заднеприводный Suzuki Swift с LS1 V8

Единственный в мире заднеприводный Suzuki Swift с LS1 V8
Один парень по имени Джек Милл потратил 10 месяцев на тотальную модификацию своего Suzuki Swift. В этом ему помогали только брат и отец.
Джеку недостаточно было просто заменить двигатель: он также удалил штатный пол, место которого заняло специальное трубчатое шасси, новый пол и моторный щит. Спереди появился подрамник и подвеска Commodore, а сзади — специальная четырехрычажная задняя подвеска.
Под капот установили американский двигатель LS1 V8, соединённый с двухступенчатой автоматической коробкой передач Powerglide. Задний ведущий мост — от Ford.
Carakoom
Carakoom
Зато он успел уже принять в нём участие в соревнованиях по бернауту. Там побеждает тот автомобиль, который может сделать самый эффектный и дымный бернаут!