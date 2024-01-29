Создан единственный в мире заднеприводный Suzuki Swift с LS1 V8

Один парень по имени Джек Милл потратил 10 месяцев на тотальную модификацию своего Suzuki Swift. В этом ему помогали только брат и отец.

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Джеку недостаточно было просто заменить двигатель: он также удалил штатный пол, место которого заняло специальное трубчатое шасси, новый пол и моторный щит. Спереди появился подрамник и подвеска Commodore, а сзади — специальная четырехрычажная задняя подвеска.

Под капот установили американский двигатель LS1 V8, соединённый с двухступенчатой автоматической коробкой передач Powerglide. Задний ведущий мост — от Ford.

Carakoom

Carakoom

От скромного хэтчбека осталось лишь несколько кузовных элементов, который были модифицированы, чтобы интегрироваться с новыми узлами. Насколько мы знаем, пока владелец не тестировал свой автомобиль на диностенде, поэтому точное значение мощности неизвестно.