Mazda CX-4 и компания: выбираем кросс-купе до 3 миллионов рублей

По данным статистики, владельцы кросс-купе в среднем на 3-5 лет младше обладателей аналогичных кроссоверов с честным кузовом типа «универсал». Собственно говоря, сегмент кросс-купе (начало которому положил AMC Eagle SX-4 Sport 1981 года) и нужен для того, чтобы расширить покупательскую аудиторию и привлечь в нее молодёжь. И хотя в массе своей кросс-купе никакими купе, строго говоря, не являются и их стоило бы называть фастбеками или хэтчбеками, большинство брендов стараются добавить такие модели в свою кроссоверную линейку, причем ориентируясь на людей с весьма разной толщиной кошелька. Давайте посмотрим, какие кросс-купе сегодня можно купить в России, если вы действительно еще слишком молоды, чтобы позволить себе машину дороже трех миллионов рублей.

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Omoda C5 – дерзкий и успешный

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Марка Omoda входит в семейство концерна Chery, так что нет ничего удивительного в том, кросс-купе Omoda C5 построено на той же модульной платформе T1X, что и модели Chery, Jetour и Exeed. Габариты этого автомобиля составляют 4400х1830х1588, колесная база – 2630 мм, а объем багажника – всего 378 л.

И на китайский, и на российский рынок модель вышла уже в позапрошлом году и успела завоевать в России не только популярность (в прошлом, 2023 году, она разошлась тиражом в 35 841 экземпляр), но и звания «Топ-5 авто» и «Автомобиль года в России – 2023». Но внешний дизайн, разработанный Стивом Юмом, можно отнести к сильным сторонам модели. Черные накладки на третьих стойках создают популярный эффект «парящей крыши» и формируют купеобразный силуэт, а цветные акценты добавляют спортивных ноток (хотя мы, конечно же, понимаем, что тормоза с красными суппортами выполняют свою работу точно так же, как с черными).

Колеса.ру

Колеса.ру

Omoda C5 оснащается двумя турбомоторами на выбор: 1,5-литровым SQRE4T15C или 1,6-литровым SQRF4J16. В пару 147-сильному SQRE4T15C полагается вариатор CVT25, а 1,6-литровый SQRF4J16 агрегатируется с семиступенчатым роботом и форсирован до 150 л.с., что меньше, чем на некоторых других моделях Chery – например, Jetour Dashing. Зато в линейке Omoda есть полноприводные версии – именно им предназначен 1,6-литровый мотор в паре с роботом 7DCT. Есть отличия и в подвеске заднего моста: у переднеприводных версий она полузависимая, с торсионной балкой, а у полноприводных – многорычажная. Как ни странно, установка системы полного привода уменьшила дорожный просвет автомобиля со 190 до 180 мм. Зато к экономичному, комфортному и спортивному режимам движения добавились режимы «Снег» и «Грязь», а также режим «4х4», при котором многодисковая муфта системы полного привода остается принудительно замкнутой.

Интерьер Omoda C5 не слишком футуристичен. Автомобиль оснащен традиционной для Chery спаркой из двух вытянутых по горизонтали экранов с диагональю 10.25”, на спицах мультируля (у которого срезан только небольшой нижний сегмент) – вполне традиционные клавиши и «качалки», боковые зеркала регулируются вполне традиционным образом, и для управления климатом (а заодно и обогревом стекол) есть отдельная сенсорная панель, а управление всяческим звуком вообще многократно дублировано. Например, громкость можно регулировать и «качалкой» на руле, и верньером на центральной консоли, и ползунком на сенсорном экране, и, наконец, через систему голосового управления.

Для переднеприводных версий предусмотрены три комплектации: Joy, Lifestyle и Ultimate, а для полноприводных – две, Active и Supreme. В свое время мы очень подробно рассказали, что входит в те или иные комплектации машин, оснащенных передним приводом, так что не будем повторяться. Что же касается комплектаций, предусмотренных для полноприводных версий, то Supreme в целом соответствует Ultimate, а Active – Lifestyle c дополнениями в виде системы электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль. Согласно официальному прайс-листу цены на них составляют 2 679 900, 2 819 900, 2 949 900, 3 139 900 и 3 309 900 рублей, а это означает, что, по идее, полноприводные версии должны были бы выпасть из нашего обзора. Но система скидок может снизить ценники на младшую комплектацию Joy до 1 418 900, на старшую переднеприводную Ultimate – до 1 629 900, а на топовую Supreme – 1 928 900 рублей, так что если сдать старую машину в трейд-ин и воспользоваться кредитом, то вполне реально получить даже самый «нафаршированный» вариант этой модели по цене менее даже не трех, а двух миллионов.

Колеса.ру

Haval F7x – большой и тульский

В нынешних условиях этот автомобиль смело можно назвать ветераном: на российском рынке он появился еще осенью 2019 года, и тогда же было налажено его производство на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Причем не какая-нибудь крупноузловая сборка, которую у нас часто называют «отверточной», а самое настоящее производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. F7х несколько крупнее Omoda C5: его габариты – 4691х1886х1660 мм, а колесная база равна 2725 мм. А еще его силуэт в большей степени соответствует громкому статусу кросс-купе. Но, само собой, никаким купе Haval F7x все-таки не является, поскольку в багажный отсек немаленького объема в 490 л ведет пятая дверь со стеклом.

Изначально Haval F7x вышел на рынок с безальтернативным двухлитровым турбомотором GW4C20 мощностью 190 л.с. (родословная этого двигателя восходит ко всем хорошо известному Mitsubishi 4G63) и полным приводом, однако в середине 2020 года линейку моторов пополнил полуторалитровый и тоже турбированный GW4B15 мощностью 150 л.с. (в предках этого двигателя числится 1NZ компании Toyota). Одновременно модельный ряд дополнился и версиями с передним приводом. В паре с обоими моторами трудится семиступенчатый «мокрый» робот.

В итоге на сегодняшний день линейка вариантов выглядит так. Начинается она с комплектации Comfort, которая может быть только переднеприводной и оснащается только 1,5-литровым мотором. Тем не менее она довольно неплохо оснащена: в стандартное оборудование входит круиз-контроль, регулируемые по углу наклона спинки сидений второго ряда, обогреваемый руль, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” и системами Apple CarPlay/ Android Auto, диодная светотехника и многое другое.

Автомобили в следующей комплектации, Elite, могут быть оснащены как передним, так и полным приводом, причем полный привод может сочетаться с мотором как на 1,5, так и 2 литра. В список оснащения добавляются датчики дождя и света, электропривод регулировки положения кресла водителя, дополнительные режимы для полноприводных вариантов с двухлитровым мотором – «Грязь» и «Песок», обогрев всего лобового стекла (а не только зоны покоя дворников) и двухзонный климат-контроль.

Колеса.ру

Машины в комплектации Premium могут быть оборудованы как полутора-, так и двухлитровым мотором, но привод может быть только полным. Из опций комфорта здесь появляется вентиляция водительского сиденья, подогрев задних сидений и поясничный подпор сиденья водителя с электрорегулировкой и система кругового обзора вместо просто камеры заднего вида. Ну а в комплектации Tech Plus (которая имеет безальтернативный полный привод в сочетании со 190-сильным двухлитровым двигателем) появляется и весьма богатый набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Поначалу на правах новинки F7x даже смог обогнать по продажам обычный F7 с кузовом универсал, но постепенно кросс-купе вернулось на естественное для него место нишевой модели (хотя и имеющей свою устойчивую аудиторию). По итогам 2023 года F7x оказался на 4-м месте с показателем 9090 проданных автомобилей, пропустив вперед Jolion (36 430), F7 (12 260) и Dargo (9767). В немалой степени сказывается и то, что, несмотря на российскую сборку, F7x никак нельзя назвать бюджетной моделью: согласно официальному прайс-листу цены на кросс-купе стартуют с отметки 2 449 000 рублей, и дешевле трех миллионов стоят только машины в комплектациях Comfort, Elite и Premium, причем последняя – только в 1,5-литровом варианте. Сочетание полного привода и мощного двухлитрового мотора вписывается в рамки выставленных ограничений только в средней комплектации Elite – ее цена составляет 2 949 000 рублей, а рекомендованная розничная цена топовой комплектации Tech Plus составляет 3 349 000 рублей. Но, как всегда, многие дилеры предоставляют собственную систему скидок, и если сдать в трейд-ин старую машину, а на покупку новой оформить кредит, то цена начальных версий снижается до 1 977 568, а топовых Tech Plus – вплоть до 2 347 000 рублей.

Changan UNI-T – сумма технологий, и относительно недорого

Дерзкий и молодежный Changan UNI-T намеревались сделать главным «оружием прорыва» марки на европейские автомобильные рынки. Не случайно официальная премьера модели должна была состояться на Женевском автосалоне 2020 года. Но салон был отменен из-за ковида, так что прорыв не состоялся, и в Европе марки пока что, по сути, нет… Зато есть дизайн-центр в Турине, где под руководством Бертрана Баха, в прошлом – ведущего дизайнера Opel, были разработаны и внешность нового кросс-купе, и его интерьер.

На российский рынок UNI-T был официально выведен только в середине прошлого, 2023 года, причем до нас доехали далеко не все версии автомобиля. Так, например, «за ленточкой» остались все машины, оснащенные 232-сильным турбомотором в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом, а дилерам поступили только автомобили с 1,5-литровой «турбочетверкой» JL473ZQ5, причем дефорсированной со 181 до 167 л.с. и агрегатированной с 7-ступенчатым роботом собственной разработки. Привод – только передний, а вот конструкция подвески, в принципе, соответствует спортивному имиджу: спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажка. Благодаря этому практически все отмечают адекватную настройку шасси и рулевого управления.

По своим габаритам (4515х1870х1565 мм) и колесной базе (2710 мм) UNI-T занимает среди включенных в обзор моделей некое среднее положение: автомобиль чуть крупней Omoda C5, но чуть меньше Haval F7x. Внешность смело можно назвать ультрасовременной: ее определяет не только купеобразный силуэт, но и безрамочная облицовка радиатора с градиентным 3D-рисунком, диодная светотехника, выкидные ручки передних дверей и замаскированные ручки задних.

Внутри автомобиля вас ждет в меру футуристичный и очень спортивный на вид интерьер, мультируль со срезанным нижним сегментом, спарка дисплеев (с относительно скромной диагональю 10.3”), кресла первого ряда с достаточно длинной подушкой, интегрированным подголовником и развитой боковой поддержкой, а также рациональное сочетание физических кнопок и клавиш с управлением через тачскрин. Головное медиаустройство обеспечивает интеграцию с мобильными устройствами на iOS при помощи приложения CarPlay, а со смартфонами на Андроиде – с помощью оригинального приложения Changan Link. Но, пожалуй, главной «фишкой» стало расположение джойстика управления коробкой на Г-образном приливе тоннеля, идущего к центральной консоли.

Официальный прайс-лист включает в себя две комплектации: Luxe за 2 869 900 и Tech за 2 969 900. Разница между комплектациями – всего 100 000, но, пожалуй, именно комплектация Tech в полной мере соответствует расшифровке названия модели: UNI-T, как утверждают в компании, означает либо «уникальные технологии», либо «универсальные технологии». Доплатив сто тысяч, покупатель получает не только панорамную крышу вместо простого люка, беспроводную зарядку для смартфонов и климат-контроль с фильтром мелких частиц и системой ионизации воздуха. Гораздо важней максимально полный набор электронных ассистентов, включая круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, систему автоматической парковки, систему автоматического управления дальним светом, систему кругового видеообзора… Но что еще приятней, система дилерских скидок на трейд-ин и оформление кредита позволяет снизить ценник на UNI-T в топовом оснащении вплоть до 1 559 300 рублей. А еще усилиями «серых дилеров» в России доступны и кросс-купе UNI-T в «китайской» спецификации со 188-сильным мотором по цене от 2 325 000 до 3 100 000 рублей. Правда, за дополнительных «лошадок» придется платить не только рублями, но и нерусифицированным головным устройством.

Параллельный импорт

Ну а теперь мы по традиции посмотрим, что предлагают нам в этом сегменте каналы «параллельного импорта». А предлагают они не так уж много… Точнее, вариантов-то хватает, но к кросс-купе премиальных марок можно и не подходить без суммы в 8-10 миллионов рублей, и даже относительно скромные Volkswagen Tayron X и Tiguan X стоят дороже 5 миллионов. Тем не менее кое-что подходящее подыскать все-таки можно…

Mitsubishi Eclipse Cross – зато с атмосферником и без кредита

Mitsubishi Eclipse Cross свежей моделью не назовешь: дебют состоялся на Женевском автосалоне 2017 года, а в 2018 автомобиль появился и шоу-румах российских дилеров. В принципе, для того времени автомобиль выглядел достаточно современно и оригинально, но его российские продажи шли ни шатко ни валко: с 2962 машин в год дебюта они упали до 1625 экземпляров в 2019, а в ковидном 2020-м Eclipse Cross приобрели 1252 человека. В 2021 году модель претерпела плановый рестайлинг, который позволял надеяться на некий рост популярности, но тут случились все те события, которые привели к уходу с рынка западных марок. Тем не менее рестайлинговый Eclipse Cross поступает на российский рынок в порядке параллельного импорта. В основном это переднеприводные автомобили, под капотом которых установлен двухлитровый 150-сильный атмосферник 4B11 2.0 MIVEC из семейства GEMA в сочетании с вариатором Jatco серии JF016E (он же – CVT8) в единственной комплектации Instyle.

Эта комплектация подразумевает комбинированную обивку сидений, электропривод сиденья водителя, мультируль, регулируемую по углу и вылету рулевую колонку, сочетание классической панели с аналоговыми приборами и 8-дюймового сенсорного экрана головного медиаустройства (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, ветрового стекла и боковых зеркал, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль.

Стоят такие автомобили от 2 992 500 до до 3 470 250 рублей без скидок или от 2 292 500 до 2 680 250 рублей со всеми скидками. Однако у потенциального покупателя есть все возможности совершить прямую покупку, без трейд-ина и банковского кредита, и при этом не выйти за трехмиллионный рубеж.

Колеса.ру

По своим габаритам (4545х1805х1685 мм) и колесной базе (2670 мм) Eclipse Cross вполне соответствует китайским конкурентам из первой части обзора, но вот по оснащению он им серьезно уступает. Динамические возможности также не вызывают восторгов: до сотни автомобиль разгоняется за 11,9 секунды, да и на средних скоростях сочетание атмосферника и вариатора не способствует ураганным ускорениям. Однако Mitsubishi – это Mitsubishi, наработанный маркой авторитет никуда не девался, да и атмосферный мотор очень многие посчитают существенным достоинством, несмотря на довольно высокий аппетит: официально – 10,1 литра 92-го бензина в городе и 8 литров в смешанном режиме. Те, кто попробовал этот автомобиль на ходу, весьма положительно отзываются о его управляемости и подвеске (спереди у Eclipse Cross – стойки МакФерсон, сзади – независимая многорычажка), хотя встречаются сетования на ее недостаточную энергоемкость.

Suzuki Fronx – маленький, слабенький, зато не «китаец»

Представителем еще одного японского бренда, Suzuki, стало кросс-купе Fronx, представленное на прошедшей в Индии весной 2023 года выставке Auto Expo. Эту модель вряд ли можно назвать «чистокровным японцем», ведь производить ее будут в Индии, на заводах CП Maruti Suzuki, и предназначена она для рынков Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Собственно говоря, относить ее к сегменту кросс-купе можно весьма условно, поскольку по своей сути она представляет собой кросс-версию хэтчбека Suzuki Baleno. Однако в компании автомобиль гордо определяют как SUV-coupe, и поскольку он все-таки попадает на наш рынок, будет честным включить его в обзор.

И по своим габаритам (3995 х 1765 х 1550 мм, колесная база – 2520 мм), и по оснащению Fronx существенно уступает другим вышеупомянутым моделям.

Из возможной гаммы силовых агрегатов импортеры, как правило, выбирают сочетание рядной атмосферной «четверки» K15C мощностью 103 л.с. (изначально адресованной ближневосточным рынкам) с классическим 6-ступенчатым автоматом. Этот двигатель известен высокой надежностью и неприхотливостью, но вот ускорения – это не его стихия, особенно в сочетании с гидромеханикой, ведь он способен выдать всего 137 Нм крутящего момента, да и то если раскрутить его до 4400 об/мин.

Колеса.ру

Не блещет и оснащение: тканевый салон, однозонный климат-контроль, механические регулировки сидений, руль, который можно регулировать только по высоте, классическая панель с аналоговыми циферблатами, стандартный набор электронных систем обеспечения безопасности – ESP, ABS, система помощи при старте в горку… Тем не менее в оснащение входит головное медиаустройство с 8-дюймовым экраном и поддержкой систем интеграции Android Auto и Apple CarPlay, система кругового видеообзора и, как это ни удивительно, проекционный дисплей.

Такой автомобиль мог бы иметь неплохой спрос, если бы он был по-настоящему бюджетным. Вот тогда ему простили бы и чахлый моторчик, и не самый просторный салон, и отсутствие как модных электронных ассистентов, так и обогревов хоть чего-либо… Но вся беда в том, что Fronx не так уж дешев, и стоит совсем не 740 000, как прогнозировалось: импортеры просят за него от 2 399 000 до 2 950 000 рублей. Впрочем, в наши дни практически на любой автомобиль найдется свой покупатель – например, такой, который будет всем говорить: «Ну да, тесновато, и моторчик слабенький – зато не "китаец"».

Колеса.ру

Mazda CX-4 – шум, блеск, красота

Новинкой CX-4 не назовешь: еще летом 2015 года компания показала концепт-кар под названием Koeru, а уже весной 2016-го официально представила новый серийный автомобиль с купеобразным силуэтом, в который этот концепт трансформировался. Руководство компании некоторое время решало, что же делать с новинкой, но в конечном итоге решило, что модель будет производиться в Китае, на совместном предприятии FAW-Mazda в Чанчуне, и продаваться будет только на китайском рынке, чтобы избежать каннибализации продаж близких по параметрам моделей CX-3 и CX-5. Собственно, в России эта модель появилась только после официального ухода марки и начала закупок автомобилей российскими импортерами непосредственно у китайских дилеров.

Колеса.ру

Внешний дизайн CX-4, разработанный Ивао Коидзуми в рамках концепции «KODO – душа движения», заслуживает самой высокой оценки. Еще одним достоинством является багажник, который может вместить 400 литров поклажи – существенно больше, чем багажники большинства других автомобилей обзора (правда, за это придется заплатить теснотой на заднем сиденье). В любом случае по габаритам (4637 х 1855 х 1524 мм, колесная база 2700 мм) из всех включенных в обзор моделей Mazda CX-4 уступает только Haval F7x, да и то незначительно.

Однако куда важней, что на ходу Mazda CX-4 доставляет водителю самое настоящее удовольствие: двухлитровый атмосферник Skyactive G мощностью 158 л.с. охотно раскручивается до 5-6 тысяч оборотов, и исполняет это он очень быстро, а классическая гидромеханика Aisin включает именно те передачи, которые нужны, и именно тогда, когда это нужно. Рулевое управление – точное и острое, подвеска позволяет проходить повороты очень энергично, но платой за такую управляемость является жесткость, с которой машина проходит препятствия типа «лежачий полицейский». По счастью, энергоемкости хватает с достатком, и по неровной дороге можно «дубасить» очень смело, а 209 мм дорожного просвета однозначно позволяют чувствовать себя на грунтовке вполне уверенно.

Единственное, что серьезно портит ездовые впечатления от Mazda CX-4 – это шум. Китайский рынок не предъявляет к шумоизоляции столь же высоких требований, как в Европе и России, и в итоге низкочастотный дорожный шум начинает проникать в салон уже на городских скоростях в 40-60 км/ч, на трассе он и вовсе начинает давить на уши, а при активном дросселировании в кабину прорывается и шум двигателя.

В Россию в основном ввозятся переднеприводные автомобили в комплектациях Entry и Core: по-видимому, импортеры решили, что представленные на китайском рынке полноприводные версии с 2,5-литровым атмосферником и богатым оснащением получатся запредельно дорогими. А вот особо богатым оснащением ввозимые к нам Mazda CX-4 похвастаться не могут. Да, даже в автомобилях начальной комплектации Entry (за которые просят ровно 3 000 000 и которые можно приобрести по цене от 2 267 000 рублей, если воспользоваться скидками) есть люк, диодная светотехника, система контроля слепых зон, система AutoHold, датчики давления в шинах, регулируемая по углу и вылету рулевая колонка…. Но обивка сидений – тканевая, руль – пластиковый, без дополнительной обтяжки, климат-контроль – однозонный, а при маневрах на стоянке вам поможет только камера заднего вида и задние парктроники. А еще комплектация предполагает обычную магнитолу вместо головного медиаустройства с тачскрином. По счастью, российские дилеры приспособились оснащать такие машины нештатным устройством на Android, так что тем, кому принципиально важна интеграция с соответствующим смартфоном, лучше взять именно такую комплектацию – ведь головное устройство комплектации Core может интегрироваться только с айфонами.