Как почистить кондиционер в машине

Многие водители считают, что очищать кондиционер в автомобиле не нужно, но это ошибочное мнение и есть несколько причин, почему регулярная очистка кондиционера в машине является важной.

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Основная причина - микроорганизмы. Внутри кондиционера могут образовываться бактерии, грибки, плесень. Это происходит из-за наличия влаги на испарителе, одной из основных частей кондиционера. Микроорганизмы, скопившиеся в системе кондиционирования воздуха, могут стать источником неприятных запахов и причинить вред здоровью.

Запах в салоне автомобиля — первый признак, указывающий на то, что ваш кондиционер нуждается в чистке. В системе скапливается не только влага, но и частички пыли и грязи.

Чтобы избежать размножения микроорганизмов и неприятных запахов в салоне, профилактическую чистку кондиционера следует проводить один-два раза в год.

Механическая чистка. Механическая чистка заключается в полной или частичной разборке кондиционера. В процессе проводится замена хладагента, фильтров и трубок, а затем кондиционер ручным способом очищается и обрабатывается. Этот метод обычно применяется, если кондиционер долгое время не использовался и не чистился.

Химическая очистка. Химическая очистка – это более доступный и простой способ очистить кондиционер. Для этого используются специальные химические средства. В процессе проведения химической очистки средства наносятся на поверхность кондиционера, они активно расщепляют загрязнения, удаляя их.

На рынке представлены различные специальные средства для очистки кондиционера. Они могут быть в виде аэрозолей, пены или жидкостей. Такие средства обладают высокой эффективностью и удобны в использовании.