Создан кастомный хотрод 1932 Willys с прицепом-бочкой и деталями от бомбардировщиков

Американский рынок кастомных автомобилей не похож ни на один другой в мире: он богатый и яркий. Там есть место для таких проектов, как этот Willys Low Standard 1932 года.

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Проект является работой мастерской Eddie\'s Rod & Custom в Айове. Его сделали для выставки SEMA 2018, где он также занял первое место в категории грузовых автомобилей. Да, именно грузовых!

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Среди огромного количества изменений, которые претерпел кузов, пожалуй, самым очевидным является отсутствие задних дверей. Кузов укоротили, чтобы освободить место для сцепного устройства, к которому можно прикрепить хот-род-цистерну. Цистерна была построена в начале 1900-х годов, и теперь она используется не для перевозки нефти, а представляет собой своего рода съемный багажник.

Carakoom

Элегантную переднюю решетку обрезали не менее чем на 15 сантиметров, а фары, расположенные по обе стороны от неё, были опущены максимально низко к земле. Задние фонари, установленные на крыши, позаимствовали у Oldsmobile 1937 года выпуска.

Передняя подвеска использует олдскульную монорессору от старенького Ford. Задний мост (тоже от Ford) закреплён при помощи классических рессор.

Чтобы сделать Willys еще более впечатляющим, крышу опустили примерно на 5 сантиметров. Внутри использовали деревянную отделку и усилили всю конструкцию встроенным стальным каркасом.

Carakoom

Carakoom

Изюминкой салона являются детали от бомбардировщиков времён Второй Мировой войны. Например, сиденья — от B-25, рычаг переключения 5-ступенчатой коробки передач — это рычаг управления дроссельной заслонкой от Bristol Blenheim 1937 года, штурвал — от самолёта Convair 440.

На приборной панели нет никаких приборов, кроме спидометра. Правильнее его назвать указателем скорости воздуха, работающем благодаря трубке Пито, установленной на крыше, как на самолётах.

По какой-то причине авторы проекта решили не использовать V8 большого объема. Выбор силовой установки, мягко говоря, странный для хотродов: под капотом установлен турбодизель Nissan SD22!

Carakoom

Он имеет рабочий объём 2,2 литра и всего 4 цилиндра. Мы не знаем, какую точно мощность он развивает, но в серийных моделях его отдача не превышала 80 лошадиных сил.