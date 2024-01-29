Автоэксперт назвал пять машин за 500 000 рублей, которые не требуют вложений

"Разумеется, возраст модели может быть выше, но главным критерием при выборе должен быть не он и даже не пробег, а история эксплуатации. Если в сервисной книжке отмечены посещения всех плановых ТО, то к этому автомобилю стоит присмотреться.



Сегодня на вторичном рынке за 500 000 рублей можно приобрести как отечественные модели - например, Lada Granta, которая неприхотлива в обслуживании, так и иномарки. Самые популярные в данном ценовом сегменте - Renault Logan и Sandero, Ford Focus II, Nissan Almera Classic.



Представителей французского автопрома отличают надежность, долговечность атмосферных бензиновых двигателей, японского - простота задней подвески, что в данном случае плюс, так как рее ломается. Ну а Ford Focus считается легендой вторичного рынка России с передовым шасси с многорычажной задней подвеской, ставшим новым стандартом в управляемости и долговечности.



Renault Logan 2009 года выпуска с механической КПП можно приобрести за 500 000 рублей, Ford Focus 2010 года выпуска с МКПП - за 467 000 рублей, Nissan Almera 2005 года с автоматической коробкой - за 383 460 рублей", - отметил специалист.