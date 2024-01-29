Где находится кислородный датчик и как он работает

В последние годы, экологическая безопасность стала главной целью во всех отраслях промышленности. Большое значение уделяется контролю выбросов автомобилей. Это привело к установке специальных устройств, известных как каталитические нейтрализаторы, на легковые и грузовые автомобили.

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В повседневной жизни эти устройства называются просто катализаторами. Их основная задача - снижение уровня вредных выбросов в отработанных газах. Катализатор является важной частью современной топливной системы автомобиля, но для его эффективной работы необходимо использование кислородного датчика или лямбда-зонда.

На выхлопной трубе автомобиля располагается датчик кислорода, который известен как лямбда-зонд. Название этого устройства происходит из области физики, которая занимается изучением работы двигателей внутреннего сгорания. Лямбда-зонд имеет размер не более 10 сантиметров, он определяет состав выхлопных газов, измеряя содержание остаточного кислорода.

Где находится кислородный датчик в автомобиле? На современных автомобилях устанавливают два датчика кислорода, именуемых также "лямбда". Почему во множественном числе? Потому что их два и они отвечают за контроль подачи ТВС.

Первый датчик определяет состава смеси. Он устанавливается перед катализатором на выпускном коллекторе и представляет собой более совершенное и дорогое устройство. Его задача - оценить состав топливо-воздушной смеси.