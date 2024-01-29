Эксперт рассказал, какие версии Mazda CX-5 на "вторичке" лучше не покупать

Эксперт журнала "За рулем" рассмотрел варианты Mazda CX-5 первого поколения, представленные на рынке б/у автомобилей, рассказав, какие модификации лучше обходить стороной.

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Не стоит покупать Mazda CX-5 с дизельным мотором 2,2 литра. На любом пробеге у автомобиля могут выйти из строя вакуумный насос, а неудачное с инженерной точки зрения крепление форсунок приводит к разбалтыванию их посадочных мест.

Также среди самых популярных проблем - закоксовывание поршневых колец. Ремонт со вскрытием мотора обойдётся в копеечку.