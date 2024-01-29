Chery решила выпустить пикап, но не для США

Компания Chery планирует выпустить среднеразмерный пикап для мировых рынков, исключая Соединённые Штаты. Видимо, китайцы пока не чувствуют в себе силу тягаться с лидером сегмента в этой стране - Ford.

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Новинку могут предложить под брендом Karry. Основными рынками станут Австралия, Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет сайт Carscoops, опубликовавший рендеры будущей новинки, основанные на "показаниях" знакомых с ходом проекта источников.

Источник сообщил, что в отличие от "легковых" пикапов, таких как Hyundai Santa Cruz и Honda Ridgeline, у пикапа Karry будет рамная конструкция. Для модели будет доступен широкий перечень силовых агрегатов, начиная от ДВС, заканчивая электрической установкой с архитектурой 800 Вольт. Своеобразным мостиком между этими видами трансмиссий станет PHEV-вариант с полуторалитровым бензиновым турбомотором.