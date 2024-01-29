У дилеров РФ нашли в продаже новые седаны Toyota Vios по цене 1,8 млн рублей
Российские дилеры запустили продажи бюджетных седанов Toyota Vios, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Автомобиль построен на платформе хэтчбека Toyota Yaris и предназначен для азиатских стран. Как пишет tarantas.news, стоимость Toyota Vios у дилеров в РФ начинается от 1,8 млн рублей.
За такую стоимость машину можно получить, если воспользоваться всеми кредитными программами и трейд-ин. Без маркетинговых выгод стоимость Toyota Vios у дилеров составляет 2 250 000 рублей. Все представленные у дилеров автомобили были выпущены в 2023 году.
Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Машины доступны только в белом и сером цветах. В качестве конкурентов называются Hyundai Solaris и Kia Rio. В оснащение входят подушка безопасности, центральный замок, система ABS, усилитель руля, иммобилайзер и многое другое.