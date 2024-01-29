Как проверить уровень масла в двигателе и не ошибиться

Если вы заметили сизый дым из выхлопной трубы или масляные пятна на асфальте, то это говорит о том, что в автомобиле следует проверить уровень масла и по возможности заменить его. Чтобы избежать этих проблем, необходимо регулярно проверять уровень масла.

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Масло выполняет функцию очистки двигателя, но со временем в нем накапливается грязь. Поэтому регулярная проверка и замена масла является необходимостью.

Проверить уровень масла можно следующим образом: найдите ровную горизонтальную поверхность, например, парковку в торговом центре. Учтите, что если автомобиль будет находиться на наклонной поверхности, результаты измерений будут неточными, особенно для автомобилей с маленьким картером, где разница в нескольких миллиметрах на щупе может означать недостаток в 200-300 миллилитров масла, что уже является критичным для двигателя.

Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы масло стекло со стенок в поддон и получить более точные результаты при проверке уровня.

Откройте капот и найдите щуп - простой инструмент, похожий на шампур, который присутствует в каждом автомобиле, зачастую он имеет надпись на кольце "Engine Oil". По нему можно узнать уровень масла.

Достаньте щуп и тщательно протрите его с помощью бумажного полотенца. Вставьте щуп в то же отверстие, где раньше он находился, до упора. Затем аккуратно выньте щуп и рассмотрите отметки от смазочного материала.

На щупе нанесены риски, указывающие на минимальный и максимальный уровни. Это поможет определить, нужно ли долить или, наоборот, сливать излишки масла. Обычно зазор между отметками "Min" и "Max" составляет от 0,5 до 1 литра.