Эксперт рассказал, как не нарваться на поддельное моторное масло

Эксперт «За рулем» рассказал, как не нарваться на «левое» моторное масло.

– Правда ли, что доля поддельного масла на нашем рынке ­составляет чуть ли не треть?

Ответ эксперта

– Такие оценки всегда носят ориентировочный характер – аналитические агентства используют разные источники информации. Точного количества канистр с контрафактом никто не подсчитывал. Но, в основном, речь идет о брендах, покинувших российский рынок.

Чтобы не нарваться на подделку, есть смысл проводить замену масла на солидном автосервисе – там оборот масла большой и обратная связь по качеству реально работает.