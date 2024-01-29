Эксперт рассказал, зачем автомобилисты снижают зимой давление в шинах

— Приспустите шины. При снижении давления до 1,0-1,2 бара увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью. Соответственно, повышается проходимость. Еще больше стравливать воздух из колеса не стоит – есть риск повредить шины при езде.



Но как только выберетесь из труднопроходимых мест, сразу поднимите давление в покрышках до рекомендуемого. А до того, как решите спускать шины, обязательно проверьте работоспособность компрессора.