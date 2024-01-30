Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы авто не билось током

Чаще всего автомобиль бьется током по одной причине - образование статического напряжения на кузове. Есть проверенный способ, который позволяет избежать такой проблемы.

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Удары током от автомобиля, как правило, легкие, но весьма неприятные. С такой неожиданностью может столкнуться каждый автовладелец. Полностью исключить такое явление из жизни рядового водителя нельзя, но есть способы, позволяющие минимизировать вероятность возникновения.

Генерировать электрический потенциал может даже ветер. Особенно заметен такой эффект в жаркую сухую погоду. Вероятность получить разряд при контакте с кузовом в таком случае слишком высока. Причина может заключаться и в накоплении заряда в салоне. Одежда водителя и пассажиров постоянно находится в контакте с отделкой кресел, руля и прочих элементов интерьера. Как правило, удар током в салоне не такой интенсивный, как от кузова.

Более серьезная причина заключается в неисправности электрики. Рекомендуется, в первую очередь, провести проверку аккумуляторной батареи - проблема может возникать, когда плохо затянута минусовая клемма.

Если автомобиль бьет током, когда человек выходит из салона, стоит предварительно “заземлиться” - прикоснуться к металлу, а уже потом ставить ноги на землю. Еще один действенный вариант - установка антистатической полоски. Внутри такого аксессуара предусматривается металлический проводник. Полоску можно заменить любым другим металлическим предметом.